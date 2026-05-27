La Diputación de Badajoz participa en el encuentro nacional por los 20 años de acción climática local de la FEMP

La Diputación de Badajoz, a través del Área de Sostenibilidad Ambiental, Energía y Territorio Verde, ha participado en el encuentro nacional ‘Veinte años de acción climática local’, organizado por la Red Española de Ciudades por el Clima de la FEMP y celebrado en Castelldefels. La institución provincial estuvo representada por Sara Tena, técnica del área, quien asistió a esta jornada de intercambio de experiencias y reflexión sobre el papel de las entidades locales en la lucha contra el cambio climático.

El encuentro reunió a representantes municipales, provinciales y técnicos de distintos territorios del país para analizar la evolución de las políticas climáticas desarrolladas durante las dos últimas décadas y compartir experiencias relacionadas con la adaptación y mitigación del cambio climático desde el ámbito local.

La jornada contó con el apoyo de la Oficina Española de Cambio Climático del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y sirvió para poner en valor el trabajo desarrollado por la Red Española de Ciudades por el Clima desde su creación en 2005, consolidada hoy como el principal instrumento de coordinación e impulso de las políticas locales de acción climática en España.

Apuesta por políticas climáticas

El acto fue clausurado por el secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Luis Martínez-Sicluna, quien destacó el liderazgo de los municipios españoles frente al cambio climático y reconoció el papel desempeñado por alcaldes, concejales y técnicos municipales que, incluso antes de que los efectos del calentamiento global fueran ampliamente visibles, apostaron por incorporar políticas climáticas en la gestión local.

Durante su intervención, Martínez-Sicluna recordó que los desafíos climáticos continúan representando una de las principales amenazas para la salud y el bienestar de la población, insistiendo en la necesidad de seguir impulsando acciones coordinadas y eficaces que permitan anticiparse a los impactos del cambio climático y reforzar la resiliencia de los territorios.

Asimismo, el presidente de la Red Española de Ciudades por el Clima y alcalde de Castelldefels, Manuel Reyes, subrayó que el objetivo de la red es mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y compartir buenas prácticas entre municipios para facilitar su implantación en otros territorios. En la misma línea, el vicepresidente primero de la Red y alcalde de Rota, José Javier Ruiz, destacó la importancia de coordinar respuestas frente a fenómenos extremos como sequías o lluvias intensas y avanzar en la concienciación social sobre la necesidad de adoptar medidas frente al cambio climático.

Mesas redondas y ponencias

El encuentro incluyó además distintas mesas redondas dedicadas al trabajo en red y a la adaptación de las ciudades al cambio climático, así como una ponencia técnica a cargo de Francisco Heras, subdirector general de Adaptación al Cambio Climático de la Oficina Española de Cambio Climático.

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La participación de la Diputación de Badajoz en este foro se enmarca en su estrategia de impulso a políticas de sostenibilidad ambiental, transición energética y adaptación climática, con líneas de trabajo que abarcan las energías renovables, la eficiencia energética municipal, las comunidades energéticas locales, la movilidad sostenible y la lucha contra la pobreza energética. Con esta presencia, la institución refuerza su compromiso con la cooperación institucional y el intercambio de experiencias para avanzar hacia municipios más sostenibles y resilientes frente a los retos climáticos del futuro.