Localizan restos de 11 posibles víctimas del franquismo en el cementerio de Castuera (Badajoz)

El cementerio de Castuera ha sido escenario de un nuevo avance en la recuperación de la memoria democrática. Los trabajos de localización y exhumación de fosas clandestinas han permitido hallar restos óseos de 11 personas que podrían corresponder a víctimas de la represión franquista, según los resultados preliminares de la intervención.

Los resultados fueron presentados este lunes, 25 de mayo, durante una jornada de puertas abiertas en la que se dio a conocer el avance de la campaña iniciada el pasado 11 de mayo. La intervención está promovida por el Ayuntamiento de Castuera, en colaboración con la Asociación Memorial Campo de Concentración de Castuera (AMECADEC), y cuenta con financiación del Servicio de Memoria Democrática de la Diputación de Badajoz.

Durante estas dos primeras semanas de trabajo, el equipo del departamento de Antropología de la Sociedad de Ciencias Aranzadi ha localizado cinco zanjas longitudinales en las que se han documentado más de 30 enterramientos en ataúd. Junto a ellos, se han identificado otros 11 enterramientos con un patrón irregular, sin ataúd, con posturas forzadas y con presencia de objetos personales como cucharas, alambre, lápices y elementos asociados a la vestimenta.

Hallazgos relevantes

Uno de los hallazgos más relevantes se ha producido en el denominado entierro número 9, donde se ha constatado la inhumación simultánea de un individuo adulto y otro infantil. Según las primeras estimaciones, el menor tendría menos de 10 años. Junto al cuerpo adulto se han encontrado varios botones y un dedal, elementos que podrían aportar información clave en las siguientes fases de estudio.

La investigación histórica ha localizado documentación que podría vincular este enterramiento con una mujer y su hijo de 9 años, asesinados en agosto de 1941 “a consecuencia de disparos de arma de fuego” tras una supuesta huida de la cárcel.

Noticias relacionadas

Las próximas fases de la intervención permitirán ampliar el estudio antropológico y arqueológico de los restos, con el objetivo de avanzar en su identificación y en la reconstrucción de los hechos.