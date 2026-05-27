Tribunales
Manos Limpias ante el juicio del caso David Sánchez en Badajoz: "Lo de la denuncia por recortes de prensa ya no cuela"
Su secretario general carga contra la fiscalía por no acusar a los 11 investigados: "Su papel ha sido patético", afirma
Fue la organización ultraderechista Manos Limpias la que, en mayo de 2024, llevó a los tribunales el supuesto enchufe de David Sánchez en la Diputación de Badajoz. También lo denunció por fraude fiscal, pero ese cargo se archivó. La denuncia fue admitida a trámite por la jueza Beatriz Biedma, quien, casi un año después, acabó acordando el procesamiento de los 11 investigados por tráfico de influencias y prevaricación administrativa.
A pocas horas del inicio del juicio, el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernard se ha congratulado de que este procedimiento judicial no se haya eternizado -como ocurre con otras causas en la Audiencia Nacional, se ha quejado- y que los acusados se sienten desde este jueves en el banquillo. «La denuncia por recortes de prensa ya no cuela», ha defendido Bernad, en referencia a lo que considera «un mantra» que utilizaron quienes querían perjudicarlos y que el caso no saliera adelante.
En este sentido, ha señalado que lo que algunos rebajaron a recortes de prensa, eran "noticias criminis, que los periodistas de investigación hacen con toda objetividad", ha defendido. De lo contrario, según Manos Limpias, el juzgado no hubiera admitido la denuncia a trámite y hubiera actuado contra ellos por denuncia temeraria.
Expectativas
«Dado como ha sido la instrucción, de todas las pruebas existentes y las ratificaciones de la Audiencia Provincial, espero que haya una sentencia condenatoria tanto para el hermano de Pedro Sánchez, como para Gallardo y el resto de investigados», ha dicho.
Bernard ha calificado como «impecable» la instrucción de la causa, frente a lo que ha tachado de «patético papel de la fiscalía», que pidió su archivo, a la que acusa de estar "politizada".
«Los investigados han tenido la protección del ministerio público, la Abogacía del Estado y de la Agencia Tributaria, que han actuado de forma descarada para proteger, nada más y nada menos, que al hermano del presidente del Gobierno y a quien fuera secretario general del PSOE en Extremadura», ha criticado.
El secretario general de Manos Limpias ha avanzado su intención de viajar a Badajoz el día que declare David Sánchez.
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