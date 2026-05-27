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Gastronomía

Montijo acogerá el evento Foodtruck Planet, el mayor festival gastronómico sobre ruedas de España

El evento, que se celebrará del 5 al 7 de junio, ofrecerá una amplia oferta gastronómica y una programación musical con tributos a bandas como Héroes del Silencio, The Beatles y Mecano

Montijo Foodtruck Planet.

Montijo Foodtruck Planet. / EL PERIÓDICO

Redacción

Montijo

El Atrio de Montijo se convertirá los próximos 5, 6 y 7 de junio en el epicentro del ocio, la música y la gastronomía con la celebración de Montijo Foodtruck Planet, un gran evento familiar que reunirá foodtrucks, espectáculos infantiles y conciertos tributo durante tres jornadas repletas de actividades para todos los públicos.

La iniciativa, presentada como “el mayor evento foodtruck de comida variada de España”, ofrecerá una amplia oferta gastronómica con diferentes especialidades culinarias servidas desde originales vehículos adaptados, además de una programación musical y de entretenimiento que se desarrollará durante todo el fin de semana.

La programación comenzará el viernes 5 de junio con una noche dedicada a la música y al espectáculo. A las 20.30 horas tendrá lugar el show de Luli Pampín junto a las Guerreras K-POP, dirigido especialmente al público infantil y juvenil. Posteriormente, a las 20.45 horas, se celebrará un tributo a Héroes del Silencio y, para cerrar la noche, a las 22.30 horas, llegará el tributo a Camela.

El sábado 6 de junio continuará la actividad desde el mediodía con propuestas para toda la familia. A las 13.15 horas habrá pintacaras, seguido de la actuación de David de la Rosa a las 14.00 horas. Ya por la tarde, a las 19.45 horas, se desarrollará un Cantajuegos Disney pensado para los más pequeños, mientras que la música volverá a ser protagonista por la noche con el tributo a The Beatles a las 20.45 horas y el tributo a Mecano a partir de las 22.30 horas.

El domingo 7 de junio pondrá el broche final al evento con nuevas actividades familiares. A las 13.15 horas se ofrecerá el popular Show de Zenón y, posteriormente, a las 14.00 horas, tendrá lugar un tributo musical a Fito y Fitipaldis.

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Desde el Ayuntamiento de Montijo se anima a vecinos, vecinas y visitantes de la comarca a disfrutar de esta propuesta que combinará gastronomía internacional, música en directo, ocio infantil y ambiente festivo en pleno centro de la localidad, consolidándose como una de las grandes citas de entretenimiento del mes de junio.

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