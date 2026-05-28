Para el curso escolar 2026/2027
El alumnado actual acapara casi el 100% de las matrículas para el próximo curso en la Escuela Municipal de Música de Monesterio
Las personas interesadas pueden presentar solicitud de matrícula hasta el día 30 de junio
Cuando a penas quedan unas pocas semanas para la finalización del actual curso académico, la Escuela Municipal de Música de Monesterio abre plazo de matrículas para el próximo itinerario formativo. Según se informa desde la casa de la cultura, los plazos permanecerán abiertos hasta el día 30 de junio. Entre los días 1 y 15 para el alumnado actual y a partir del día 16, para quienes deseen acceder a la formación musical por primera vez.
“Intentamos cuidar la formación de nuestro alumnado”, explica el director de la escuela. Antonio Luis Mimbrero sostiene que esta fórmula de matrículas, premia mediante la reserva de plaza a los ya matriculados que deseen reservar plaza para el próximo curso. De otra manera, “correríamos el peligro de dejar fuera a quienes quieren continuar formándose en la escuela”.
El grado de aceptación de las enseñanzas musicales en la escuela de Monesterio, “no permite un mayor número de plazas”. Durante los últimos años, cada curso se cubre al 100%, incluso con lista de espera en algunas especialidades musicales. Ante esta situación el alumnado que ya pertenece al centro, “acapara casi la totalidad de las matrículas para el próximo curso”, con lo que, se prevé que las vacantes sean escasas.
“Tenemos muy pocos casos de niños que abandonen sus estudios musicales”, afirma el director, con lo que las únicas plazas que suelen quedar libres son las de quienes concluyen todos los ciclos de formación, aquellos que deciden continuar sus estudios en el conservatorio o quienes, tras su periodo de aprendizaje instrumental, se decantan por dar el salto a la banda adulta.
Especialidades
Guitarra, piano y flauta travesera son las especialidades que cuentan con mayor aceptación y por tanto las que menos plazas ofrecen. Entre otras modalidades y a excepción de cuerda frotada, la escuela ofrece formación en piano; guitarra, guitarra eléctrica y ukelele; viento madera, con la posibilidad de estudiar flauta travesera, clarinete y saxofón; viento metal, en las modalidades de trompeta, trombón, bombardino, tuba y trompa y, como novedad, desde el curso pasado, percusión, enfocada para banda de música. La audición musical que cerrará el curso actual se celebrará el día 18 de junio.
Desde la Escuela Municipal de Música se hace un llamamiento a quienes todavía no han pasado por sus aulas. Niños, jóvenes y “personas mayores”, estas últimas, con bastante tiempo libre y la posibilidad de cumplir sueños y retos personales, libre de presiones académicas, a través de enseñanzas que ayudan a la estimulación cerebral, al bienestar emocional, a mejorar el desarrollo físico y, fundamentalmente, a la coexistencia social y conocer a otras personas con inquietudes similares.
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