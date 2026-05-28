La AMPA El Llano de Monesterio cierra su taller de ganchillo con una ‘quedada crochetera’

Han sido 7 meses de aprendizaje y convivencia, en los que, alrededor de 40 niños y niñas que cursan de 3º a 6º de Primaria, han aprendido a hacer ganchillo, en una actividad extraescolar, promovida por la asociación de madres y padres, con el objetivo de “estimular su desarrollo”, a través de un proyecto “colaborativo”, en el que se ha hecho esencial la participación de las abuelas, convertidas en monitoras y transmisoras de los conocimientos de esta tradición intergeneracional.

El taller, “ha resultado todo un éxito”, afirma María Muñoz, miembro de la directiva de la asociación. Los menores han acudido “con regularidad, no se han cansado y han aguantado hasta la última clase”, expresa con satisfacción. En este sentido, María “agradece” el esfuerzo y el compromiso de los menores, así como la colaboración desinteresada de las abuelas monitoras.

Niños y niñas de diferentes edades, unidos por una misma afición, han logrado realizar trabajos de diferente dificultad, aunque, en cualquier caso, lo más destacado ha sido “fomentar su creatividad” a través de la imaginación a la hora de construir elementos decorativos con sus agujas e hilos. Para María, esta actividad ha reportado “muchos beneficios” a abuelas y escolares. El grupo ha logrado construir un espacio de aprendizaje, “entre generaciones”, afectivo y comunitario, como el mejor puente emocional para el desarrollo de diferentes capacidades, señala Muñoz.

Quedada crochetera

Como colofón y cierre de los talleres, la asociación ha convocado a niños, niñas y abuelas y “a todas aquellas personas que quieran acompañarnos”, a una “quedada crochetera”, que se celebrará la tarde de este viernes, 29 de mayo, entre las 19:30 y las 21:00 horas, en la calle peatonal Los Templarios.

Allí, provistos de sus agujas e hilos de colores, los participantes darán “visibilidad” a este taller que, sin duda, forma parte de esa escuela activa y participativa en la que se hace esencial la colaboración de la comunidad para sacar adelante proyectos muy originales que, en estos tiempos, suelen perderse en la era digital. Si siguen contando con el apoyo de las abuelas voluntarias, la idea, asegura María Muñoz, es “dar continuidad al taller de croché” de cara al curso siguiente.

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Aún con programación y horarios por concretar, la Asociación de Madres y Padres, AMPA El Llano de Monesterio, cerrará oficialmente curso y talleres el próximo día 19 de junio. Esa jornada se celebrará la tradicional convivencia familiar en la que más de 300 niños y niñas, acompañados de madres, padres, abuelos y docentes, compartirán una tarde de juegos para clausurar oficialmente el curso actual.