Otro detenido en Badajoz perteneciente a uno de los clanes enfrentados tras escucharse detonaciones en Tres Arroyos

Un detenido más en relación a los últimos hechos violentos que se están viviendo en Badajoz desde hace meses. Este última detención se produjo ayer miércoles a las 21.00 horas en la urbanización de Tres Arroyos, donde precisamente hace poco más de un mes la Policía Nacional intervino armas de fuego relacionadas con el tiroteo ocurrido en San Roque.

La tarde de ayer se escucharon detonaciones en esta misma urbanización y los vecinos, asustados, llamaron a la policía. Acudieron la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local. Fueron finalmente policías locales los que detuvieron a un joven, conocido por los agentes, con dos órdenes de busca y captura en vigor. El detenido es presuntamente uno de los principales valedores de uno de los clanes familiares enfrentados, que están protagonizando hechos violentos en la ciudad, con incendios de vehículos y de viviendas.

Ya son varios los detenidos por estas circunstancias, que mantienen en vilo a la ciudad. Antes de la detención de ayer en Tres Arroyos, el domingo por la noche se produjo otra en el Guadiana, en Las Crispitas. Varios agentes de la Policía Local se tuvieron que meter en el agua y, no sin dificultad, conseguir arrestar a un hombre que se lanzó al agua tras ser perseguido por San Roque cuando circulaba en moto a gran velocidad. Abandonó la moto y se lanzó al río. Los agentes consiguieron detenerlo con ayuda de los bomberos. Este detenido estaba relacionado con otros episodios de ajustes de cuentas entre clanes.

Esta guerra abierta entre familias estaría detrás de los sucesos con armas de fuego y ataques con objetos incendiaros a viviendas que se han sucedido en los últimos meses en las barriadas de San Roque y el Cerro de Reyes. Uno de los puntos álgidos de estos enfrentamientos tuvo lugar el pasado 23 de abril, cuando se produjo un tiroteo en San Roque, por el que, ese mismo día, se detuvo dos jóvenes colombianos -que están en prisión provisional investigados por tentativa de homicidio y pertenencia a grupo criminal- y, al siguiente, a una mujer que fue sorprendida en el Cerro de Reyes con una bolsa con numerosa munición, quien, tras comparecer ante el juez, quedó en libertad con cargos.

Asesinato en el Vaquerizo

Estos episodios serían los últimos de un enfrentamiento entre clanes que se remonta al menos a 2019. En octubre de ese año, el detenido este domingo en el Guadiana fue tiroteado en Suerte de Saavedra y a causa de las lesiones que sufrió perdió el bazo y el riñón. El juicio por estos hechos se celebró en enero de 2025 y dos varones fueron condenados a 8 años de prisión.

También fue tiroteada su vivienda en el polígono ganadero de Cáceres en septiembre de 2024, unos hechos que la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la capital cacereña vinculó en su día al asesinato de un joven en el bar Vaquerizo de Badajoz el 29 de febrero de ese mismo año, cuyo suegro fue asesinado solo 10 meses después cuando accedía con su vehículo a la urbanización de Tres Arroyos, precisamente. El detenido de ayer es miembro de esta familia.

Ambos casos siguen sin resolverse y el juzgado ha archivado las causas provisionalmente a la espera de nuevas diligencias policiales (se trata de un trámite habitual para que no corran los plazos judiciales cuando las investigaciones se dilatan en el tiempo).

La semana pasada se llevó a cabo una operación policial relacionada con los ajustes de cuentas, con registros en viviendas de San Roque y Las Moreras, que terminó con un detenido, que quedó en libertad tras pasar a disposición judicial.

Solo un día después, volvieron a registrarse nuevos incendios intencionados de vehículos en Suerte de Saavedra y en San Roque, donde también se prendió fuego a una casa. Todo ello en apenas tres horas. Esa misma tarde, ardieron dos coches más en Suerte de Saavedra. Otros dos vehículos ardieron en la carretera de la Corte y este lunes, poco después de la detención del río, se produjo otro incendio intencionado en el rellano de uno bloque de pisos de Suerte de Saavedra. Un incendio dirigido a una vivienda concreta. El delegado del Gobierno, José Luis Quintana, relacionó este hecho con los ajustes de cuentas.

La Policía Local reclama más medios

En la Policía Local reclaman más medios ante las situaciones altamente peligrosas que se están viviendo en la ciudad. El presidente del sindicato Aspolobba, Manuel Manzano, alerta de que los vecinos llaman asustados por las situaciones que viven en su entorno, cuando son testigos del incendio de vehículos y viviendas o escuchan disparos y no distinguen a la hora de pedir ayuda si lo hacen a la Policía Local o Nacional. Los agentes acuden a los avisos con medios insuficientes. En la Policía Local llevan mucho tiempo reclamando un incremento de la plantilla y calculan que existe un déficit de un centenar de agentes.