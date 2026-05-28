'Digitalizate' visita Almôdovar (Portugal) para intercambiar experiencias sobre turismo digital

La Diputación de Badajoz, como socia del proyecto Digitalizate, ha participado en el municipio portugués de Almôdovar en una visita de estudio para conocer de primera mano las buenas prácticas desarrolladas en el ámbito de la digitalización del sector turístico.

Dicho proyecto, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) al 80% a través del programa INTERREG EUROPE, promueve el intercambio de conocimiento entre administraciones europeas para impulsar la transformación digital de los territorios.

El encuentro ha supuesto un espacio de cooperación y aprendizaje compartido entre los distintos socios europeos participantes, orientado a promover la innovación de las administraciones locales y regionales. A través del intercambio de experiencias se han puesto en común estrategias, herramientas y soluciones novedosas con potencial de adaptación a distintos contextos territoriales.

En representación de Diputación de Badajoz han asistido Cristina Cortés, jefa de Servicio de la Oficina de Proyectos Europeos, y María Carmona, técnica de Economía y Soledad Valmorisco, técnica de Turismo. Durante la visita de estudio han podido conocer las medidas implantadas por el municipio de Almôdovar para promover el patrimonio, la naturaleza y la innovación de esta localidad del distrito de Beja.

Además de las presentaciones técnicas, la agenda ha incluido encuentros con representantes institucionales y visitas culturales, compartiendo experiencias sobre los desafíos y oportunidades de la transición digital en las distintas regiones europeas participantes. La visita ha contado con la presencia de socios de Hungría, Lituania, Italia, Moldavia y Países Bajos.

Digitalización de activos culturales

El encuentro ha permitido conocer iniciativas en materia de transformación digital, especialmente centradas en la digitalización de activos culturales, como el Museo de la Escritura del Suroeste peninsular -MESA- y el yacimiento de Mesas do Castelinho, del siglo IV a.C.

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En el yacimiento se han desarrollado nuevas soluciones digitales para hacer las visitas más autosuficientes y atraer a nuevos públicos, como la instalación de códigos QR para visualizar recreaciones de la vida en la Edad del Hierro, la creación de una mascota dirigida al público infantil, inspirada en la leyenda de la mora encantada y el hombre lagarto, las audioguías traducidas a cuatro idiomas, con dispositivos de recepción, etc.