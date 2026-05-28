La Diputación de Badajoz moderniza la presa de Los Molinos con una inversión de 230.000 euros

Promedio (Consorcio de Gestión de Servicios Medioambientales) de la Diputación de Badajoz ha culminado esta semana la renovación completa del decantador de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Los Molinos, una tarea clave en los trabajos de modernización de la instalación en los que se están invirtiendo un total de 230.000 euros. El diputado delegado de Promedio, Francisco Buenavista, ha visitado la instalaciones junto al personal de Promedio y de la empresa que ha ejecutado las obras.

La sustitución de la campana de decantación, rasqueta y elementos complementarios era un proceso delicado tanto por su tamaño como por la ausencia de un segundo vaso que permitiera mantener la producción de agua potable habitual. Sin embargo, los trabajos se han desarrollado a lo largo de la pasada semana con total normalidad y sin afectar al suministro de agua a Hornachos, Palomas, Puebla de la Reina, Hinojosa del Valle, Puebla del Prior y Ribera del Fresno.

Gracias a los estudios y trabajos previos del personal técnico, otras instalaciones y equipos auxiliares de la planta hicieron las funciones del decantador, manteniendo la producción de agua de calidad en cantidad suficiente para las ocho localidades.

Esta obra ha sido financiada con fondos propios del consorcio dedicado a mejoras y mantenimiento con una inversión total de 90.000 euros.

Otras actuaciones

Igualmente, en el último año se han ejecutado otras actuaciones importantes de modernización de la ETAP, como la sustitución del carbón activo (35.935 euros), la renovación de las bombas dosificadoras de los reactivos para el tratamiento del agua (40.000 euros), la sustitución de una parte importante de las tuberías de la planta (20.735 euros) o un equipo de análisis automatizado de diferentes parámetros del agua en tiempo real, instalado gracias al PERTE del Agua (18.155 euros). Todos estos trabajos tienen com objetivo mejorar la calidad del agua tratada, reducir los riesgos de averías y garantizar un suministro más seguro y estable a la población.

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Por otro lado, para mejorar el tratamiento de los lodos resultantes del proceso de potabilización, se ha instalado un nuevo sistema de deshidratación (23.059,33 euros) y, en materia de seguridad, también se ha colocado una nueva barandilla perimetral en la parte superior del depósito (4.790 euros). Por último, se ha equipado la planta con un cargador de vehículo eléctrico para dar servicio a la movilidad eléctrica del personal.