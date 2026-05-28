La Feria Tecnológica Provincial muestra en Alange el futuro digital de los pueblos

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, ha inaugurado hoy en Alange la II Feria Tecnológica Provincial, una jornada impulsada por la institución provincial para fomentar el intercambio de experiencias, acercar la innovación a los municipios y seguir avanzando en la transformación digital del territorio. Durante su intervención, Del Puerto destacó que esta feria nace “con el objetivo de crear un espacio de encuentro y de impulso para seguir avanzando en la transformación digital y tecnológica de la provincia”.

El encuentro, celebrado junto al campo de fútbol de la localidad, ha reunido a responsables institucionales, alcaldes, empresas tecnológicas, técnicos municipales y profesionales vinculados a la administración digital, consolidándose como un espacio de referencia para el impulso tecnológico de la provincia.

La presidenta provincial agradeció además al Ayuntamiento de Alange y a su alcaldesa, Julia Gutiérrez, la colaboración para acoger esta segunda edición, reivindicando el papel de los pequeños municipios en el desarrollo tecnológico y la innovación. “Hoy demostramos que una feria tecnológica de gran nivel también es posible desarrollarse en un municipio de 1.800 habitantes porque tiene la capacidad suficiente para ello”, afirmó.

Por su parte, la alcaldesa ha agradecido la apuesta por su pueblo, lo que demuestra el “firme compromiso de la Diputación de Badajoz con el municipalismo”. Y más, teniendo en cuenta que la “transformación digital no es una opción, sino una necesidad”.

Raquel del Puerto subrayó que la Diputación de Badajoz mantiene como prioridad liderar el proceso de transformación digital en el ámbito local. “La intención de la Diputación es seguir liderando el desarrollo de la transformación digital en la provincia, ser impulsora de los municipios y pionera entre las administraciones públicas poniendo en marcha acciones innovadoras y sostenibles”, señaló.

La presidenta destacó que esta feria sirve también como escaparate del talento existente en la provincia y como punto de encuentro entre administraciones, empresas y ciudadanía. “Pretende ser un espacio de escucha para conocer las necesidades de los municipios y sus ciudadanos y, algo muy importante, para ser un escaparate del talento que hay en nuestra provincia”, explicó.

Proyectos de omnicanalidad

En el marco de la jornada, la Diputación de Badajoz presentó algunas de las principales iniciativas tecnológicas que está desarrollando para modernizar la gestión pública municipal, entre ellas la nueva solución de padrón de habitantes y los proyectos de omnicanalidad para mejorar la relación entre ciudadanía y ayuntamientos.

Sobre estas actuaciones, Raquel del Puerto explicó que el nuevo padrón municipal busca “modernizar y agilizar la gestión municipal, simplificando procedimientos y mejorando la calidad de los servicios públicos”.

Asimismo, defendió la importancia de facilitar una administración más cercana y accesible a través de herramientas digitales. “El proyecto de omnicanalidad está pensado para facilitar una relación más cercana, sencilla y accesible entre el ciudadano y las administraciones”, afirmó.

Esta solución permitirá la interactividad con la ciudadanía a través de diversos canales, como correo electrónico, WhatsApp, Telegram o la sede electrónica. El objetivo es ofrecer una experiencia de usuario homogénea, permitiendo a los ciudadanos/as continuar procesos a través de cualquier canal de su elección. Todo ello a través de un asistente virtual, que se llamará Rita.

La presidenta provincial dedicó también parte de su intervención al papel creciente de la inteligencia artificial en la gestión pública. “La Inteligencia Artificial ya no es el futuro, es el presente y está cambiando nuestra forma de trabajar, de comunicarnos y de gestionar los recursos públicos”, aseguró.

En este sentido, anunció que la Diputación de Badajoz está desarrollando su propia plataforma de inteligencia artificial “de una forma responsable, segura y sostenible”, diseñada para ponerse a disposición de los ayuntamientos y ayudarles a prestar servicios “más eficientes, ágiles y útiles”.

Raquel del Puerto destacó igualmente el avance del proyecto Edint y la incorporación de la Diputación a la Red Española de Oficinas del Dato (REOD), una iniciativa orientada a fomentar la generación, compartición y reutilización de datos urbanos de forma coordinada y segura entre administraciones.

Cohesión social

La presidenta provincial reivindicó que la transformación digital debe entenderse también como una herramienta de cohesión social y territorial. “La inteligencia artificial, el dato, la digitalización y el avance tecnológico también son una forma de trabajar por la cohesión territorial, la igualdad de oportunidades y la justicia social de nuestra provincia”, afirmó.

Finalmente, Del Puerto puso en valor la colaboración entre administraciones, empresas y profesionales para seguir construyendo una provincia más innovadora y conectada. “Sirva esta feria para dialogar, intercambiar experiencias, aprender, sumar esfuerzos y crear sinergias para avanzar de forma conjunta hacia una mejor provincia con la tecnología y la digitalización como motor de arranque”, concluyó.

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Posteriormente, la presidenta ha visitado los más de cuarenta stands de las empresas que han querido estar presentes en esta feria. Firmas, de las cuales buena parte son de Extremadura, aunque también han acudido de todos los puntos del panorama nacional e, incluso, están presentes tres empresas chinas del ámbito digital. A la cita también han acudido los diputados y diputadas provinciales Paqui Silva, Saturnino Alcázar y María Concepción López.