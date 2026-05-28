El IES Juan Calero de Monesterio recibe a los 64 nuevos alumnos de los municipios adscritos al centro

Este jueves, 28 de mayo, el Instituto de Educación Secundaria Maestro Juan Calero de Monesterio, se ha convertido en centro anfitrión de los 64 nuevos alumnos y alumnas que el próximo curso formarán parte de su alumnado. A través del denominado, Programa de Tránsito, los chicos y chicas, procedentes de los municipios adscritos al Juan Calero, han participado en una jornada muy especial, con la que amortiguar el fuerte cambio que les supone abandonar sus colegios y pasar de la Educación Primaria, a la Educación Secundaria.

El principal objetivo, explica Mónica de Castro, coordinadora de programas del Juan Calero, es, “familiarizar al alumnado con las nuevas instalaciones y metodologías” y coordinar a los docentes para asegurar una transición “progresiva”. Se trata de un conjunto de acciones, “coordinadas entre los centros educativos”. Para ello, se han desarrollado diferentes reuniones entre los responsables de los colegios adscritos, (Monesterio, Montemolín, Pallares, Santa María de Navas, Calera de León y Puebla del Maestre), y los docentes del IES Maestro Juan Calero, con el propósito de que la transición se produzca de la manera más favorable posible para el nuevo alumnado. Además, con el mismo objetivo, el alumnado ha participado en un concurso de redacción y dibujo, impulsado por los departamentos de Lengua y Literatura y Educación Plástica.

Convivencia

El proyecto concluye con esta jornada de convivencia que permite a los futuros estudiantes, “conocer de primera mano las instalaciones, el funcionamiento y la vida diaria del centro”. Durante la mañana, en horario de 9:30 a 14:00 horas, en colaboración con todos los departamentos, el futuro alumnado ha participado en un amplio programa de actividades que incluyó una gincana de inglés, un taller de francés, talleres de cine, experimentos, mosaicos… La jornada se inició con un desayuno saludable. El objetivo final es, subraya Mónica, “hacer que el nuevo alumnado sienta el Instituto como su nuevo hogar educativo”.

Premio Librarium

Por otra parte, el IES Maestro Juan Calero, felicita a un grupo de estudiantes, que acaban de proclamarse subcampeones del concurso Planeta Librarium, organizado por la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional, que se celebró coincidiendo con la Semana Escolar del Libro.

Con la intención de fomentar el gusto por la lectura, el concurso ha contado con la participación de alrededor de 500 escolares, con la participación simultánea de 94 centros, 37 de Educación Primaria y 57, de Secundaria. En modalidad B, se proclamaron vencedores los participantes del Instituto de Castuera. La segunda posición fue para el equipo de Monesterio, integrado por, Cristina Velázquez, Carmen Garrote y Marta Benavente, de 2º de la ESO y, Andrés Granadero y Jimena Ramos, estudiantes de 1º de la ESO.

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El concurso se realiza “íntegramente a través de videoconferencia”, mediante la utilización de libros digitales y material audiovisual, a través de un club de lectura de la plataforma Librarium, “creado específicamente para este certamen”. El premio consiste en la dotación de 3 tables que, “se incorporan como recurso educativo a la biblioteca del centro”.