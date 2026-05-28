Sigue en directo el juicio contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la Audiencia de Badajoz

Por la entrada trasera podrían acceder algunos de los acusados

La Audiencia Provincial de Badajoz se blinda para acoger una de las citas judiciales más relevantes. Un amplio despliegue policial de Policía Nacional asegura la entrada trasera de esta sede del Ministerio de Justicia por donde podrían acceder algunos de los acusados en el Caso Azagra.