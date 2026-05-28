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Tribunales
Sigue en directo el juicio contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la Audiencia de Badajoz
Hoy comienza, entre gran expectación y amplias medidas de seguridad, la causa contra el hermano del presidente del Gobierno, el exsecretario regional de PSOE y 9 investigados más por los presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa
Arranca el Badajoz el juicio por el presunto enchufe de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la diputación hace casi 9 años. La primera sesión comienza a las 10 de la mañana. Hoy y mañana se dedicarán a las cuestiones previas que planteen las partes.
Jota Granado
Fundación Cristiana, una de las acusaciones, llega a la Audiencia
Jonás Herrera
Por la entrada trasera podrían acceder algunos de los acusados
La Audiencia Provincial de Badajoz se blinda para acoger una de las citas judiciales más relevantes. Un amplio despliegue policial de Policía Nacional asegura la entrada trasera de esta sede del Ministerio de Justicia por donde podrían acceder algunos de los acusados en el Caso Azagra.
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