Una persona fallecida y otra herida grave en un accidente en la carretera de Campomayor en Badajoz

Tragedia en Badajoz. Una persona ha fallecido y otra ha resultado herida grave en un accidente de tráfico ocurrido a primera hora de este viernes en la carretera de Campomayor, dentro del término municipal de Badajoz. Según confirma la Guardia Civil, el siniestro se ha producido en torno a las 7.00 horas, a la altura del kilómetro 300 de la BA-020 -en territorio español, a unos tres o cuatro kilómetros de la frontera con Portugal-.

Según han confirmado los bomberos, los implicados en el accidente han sido un coche Renault Clio negro procedente de Campomayor. La ocupante era una señora de unos 60 años de edad que fallecía en el accidente. El otro vehículo ha sido una furgoneta Volkswagen Caddy color blanca procedente de Badajoz, cuyo ocupante era un hombre de unos 40 años de edad que ha resultado herido grave. En el lugar del accidente ha recibido atención médica en la ambulancia para, posteriormente, ser trasladado al hospital en estado consciente.

Las primeras hipótesis apuntan a que el Renault Clio con matrícula portuguesa ha invadido el carril contrario, chocando frontolateralmente con la furgoneta. Las causas señalan un posible exceso de velocidad o pérdida de control del vehículo al acelerar del vehículo conducido por la fallecida. Como consecuencia, la furgoneta ha quedado lateralmente en medio del campo, como se observa en la foto, mientras que el coche se ha posicionado en la cuneta dirección Badajoz.

Hasta el lugar se han desplazado los servicios de emergencia, que no han podido hacer nada por salvar la vida de una de las personas implicadas.

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El Equipo de Atestados de Badajoz se ha hecho cargo de la investigación y ha instruido las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente.