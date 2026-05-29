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A pie de calle | Las Vaguadas, el barrio residencial más exclusivo de Badajoz
La urbanización, situada a cuatro kilómetros del centro de la ciudad, destaca por sus chalets con jardín y piscina, y atrae principalmente a familias de clase media-alta y alta
Las Vaguadas se ha consolidado como uno de los barrios residenciales más exclusivos de Badajoz. Situado en la carretera de Valverde, a apenas cuatro kilómetros del centro de la ciudad, este enclave se caracteriza por sus calles amplias, sus zonas verdes y una tipología de vivienda dominada por chalets, muchos de ellos con jardín y piscina privada.
Entre las principales ventajas de vivir en Las Vaguadas, los residentes destacan la tranquilidad, el escaso tráfico, el contacto con la naturaleza y el espacio del que disponen las viviendas. Para muchas familias, estos factores compensan la distancia respecto al centro urbano y convierten al barrio en una de las zonas más deseadas para vivir en Badajoz.
El perfil de sus vecinos responde, en buena medida, a familias de clase media-alta y alta que buscan un entorno residencial con mayor privacidad.
Pese a encontrarse a las afueras, Las Vaguadas cuenta con numerosos servicios que facilitan la vida diaria de sus aproximadamente 5.500 habitantes. El barrio dispone de un colegio público, dos centros privados bilingües -El Tomillar y Puertapalma-, una farmacia, instalaciones deportivas, servicio de autobús urbano y un pequeño centro comercial.
El coche, casi imprescindible
Sin embargo, vivir en Las Vaguadas también implica una importante dependencia del coche. Aunque existe transporte público y algunos servicios de proximidad, muchos residentes reconocen que el vehículo privado resulta necesario para la mayoría de desplazamientos, especialmente para trabajar, hacer compras más amplias o acudir a otras zonas de la ciudad.
Otro de los espacios más representativos de esta urbanización es su club social: el Casino. Este complejo ofrece instalaciones deportivas, piscinas, actividades infantiles y zonas de ocio pensadas para las familias.
La preocupación por los botellones
No obstante, una de las cuestiones que más preocupa actualmente a los vecinos de Las Vaguadas es la celebración de botellones en uno de sus parques. Como ya adelantó este diario, cada fin de semana numerosos jóvenes se reúnen en esta zona para consumir alcohol, lo que provoca molestias a los residentes más próximos.
Los vecinos denuncian exceso de ruido durante la madrugada, suciedad e incluso altercados, una situación que ha generado malestar en una urbanización caracterizada precisamente por la calma y el ambiente familiar.
Al margen de este problema, Las Vaguadas continúa siendo una de las zonas residenciales más cotizadas de Badajoz. Sus viviendas con parcela, la amplitud de sus calles, las zonas verdes y el entorno natural hacen que muchos vecinos definan este barrio como un lugar en el que han encontrado, sobre todo, calidad de vida.
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