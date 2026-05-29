Imprevisto
Se suspende una graduación tras desprenderse una parte de la bóveda del auditorio del Palacio de Congresos de Badajoz
Se iba a celebrar esta tarde a las 17.00 horas, pero los responsables de las instalaciones no la permiten por motivos de seguridad
Se ha caído solo una lama y se está valorando la situación del techo en estos momentos
Toca cambiar de planes aprisa y corriendo. El Palacio de Congresos de Badajoz no puede acoger este viernes el acto de graduación de alumnos de la Facultad de Documentación y Comunicación. Estaba previsto que comenzase a las 17.00 horas, pero un accidente fortuito en el lugar de celebración ha dado al traste con la organización que llevan meses preparando.
Sobre las 13.00 horas se ha desprendido una lama de la bóveda del auditorio del Palacio de Congresos, donde iba a tener lugar la graduación. Aparentemente no reviste gravedad ni parece de gran importancia y así lo han confirmado a este diario los técnicos que están viendo lo sucedido en el auditorio, junto a responsables de la Junta de Extremadura.
La lama se ha caído rozando la primera fila de asientos, en la parte central, y no ha causado males mayores. Sin embargo, "por motivos" de seguridad y hasta no valorar por qué ha ocurrido, se ha decidido no autorizar el acto académico y de celebración que estaba previsto pocas horas después. Respecto a las actividades programadas para este fin de semana, aún no se ha tomado una decisión.
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