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La Fundación Maimona cerrará su Oficina Técnica y cesará a su personal el próximo 30 de junio

La entidad alude a razones de sostenibilidad y a las actuales limitaciones de liquidez financiera

La Fundación Maimona.

La Fundación Maimona. / LA CRÓNICA

Carolina León Carvajal

Badajoz

La Fundación Maimona cerrará su Oficina Técnica el próximo 30 de junio. Así lo ha anunciado a través de un comunicado, donde indica que también cesará las funciones del personal técnico laboral, según ha acordado el Patronato de la entidad en una reunión celebrada el pasado 25 de mayo.

Explica la fundación que esta decisión responde "estrictamente" a razones de sostenibilidad y a las actuales limitaciones de liquidez financiera. Así, asegura que esta situación "obliga a reestructurar sus costes operativos" con el objetivo de "proteger su viabilidad futura".

Además, ha especificado que si bien este cierre afectará a la Oficina Técnica y a su personal laboral, el edificio del Centro 'Diego Hidalgo' de Empresas e Innovación, situado en Los Santos de Maimona, continuará operando con normalidad.

Agradecimiento

En el comunicado, el Patronato lamenta "profundamente" tener que prescindir de su equipo técnico y ha expresado su "más sincero agradecimiento" a los profesionales afectados, por su dedicación, esfuerzo y trabajo realizado durante todos estos años.

La Fundación Maimona ha recordado el intenso trabajo de apoyo que ha venido desarrollando en los últimos 26 años para el desarrollo local de Extremadura y de Los Santos de Maimona, promoviendo el emprendimiento, la innovación, y la filantropía innovadora, y ha culminado a través de numerosos proyectos, ayudas y servicios su Plan Estratégico inicial, con una inversión social de más de 8 millones de euros y un impacto social medido en 20 millones de euros.

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A partir de ahora, la entidad inicia "una fase de transición", ha expresado, como fruto de la reflexión emprendida a raíz de su 25 Aniversario, en la que la Fundación buscará nuevas alianzas y fórmulas de colaboración externa para seguir cumpliendo, desde su estructura fundacional, con sus fines fundacionales y el servicio a Los Santos de Maimona y a la región.

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