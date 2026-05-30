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Herido grave tras caer de una moto en Villanueva de la Serena

El varón, de 17 años, ha sufrido traumatismo facial y torácico y ha sido trasladado al hospital

El hospital Don Benito-Villanueva de la Serena.

El hospital Don Benito-Villanueva de la Serena. / La Crónica

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Un joven de 17 años ha resultado herido grave con un traumatismo facial y torácico tras caer de una moto en la tarde de este viernes en Villanueva de la Serena.

El siniestro se ha registrado en la Calle Juan Antonio Bravo Segura cerca de las 19.00 horas, según los datos aportados por el 112 de Extremadura.

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Hasta el lugar del accidente se ha desplazado una patrulla de la Policía Local y una unidad medicalizada del SES, que asistió y trasladó al conductor de la moto al Hospital Don Benito-Villanueva.

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