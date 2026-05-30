Loterías
La suerte sonríe a la provincia de Badajoz: premios de la Bonoloto y el Euromillones en Alconchel y Don Benito
Los boletos han sido sellados en el Despacho Receptor nº 08.405, en la calle Corredera, 18, y en la Administración de Loterías nº 4, situada en la calle Fuente de los Barros, 45, respectivamente
La suerte ha dejado este viernes una doble alegría en la provincia de Badajoz. Un boleto de la Bonoloto validado en Alconchel ha sido premiado con 38.303,81 euros, mientras que otro de Euromillones sellado en Don Benito ha obtenido un premio de 98.854,13 euros.
En el caso de la Bonoloto, el boleto premiado en Alconchel, sellado en el despacho receptor nº 08.405, en la calle Corredera, 18, corresponde a un acertante de Segunda Categoría, es decir, cinco aciertos más el número complementario, en el sorteo celebrado este viernes. La combinación ganadora ha estado formada por los números 2, 46, 17, 41, 19 y 39. El número complementario ha sido el 3 y el reintegro, el 5. La recaudación del sorteo ha ascendido a 2.370.942,50 euros.
En esta ocasión no ha habido boletos acertantes de Primera Categoría, correspondiente a seis aciertos, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo un único acertante podría ganar 700.000 euros. Sí se han registrado, además del de Alconchel, otros tres boletos acertantes de Segunda Categoría, en concreto en Alcoy (Alicante), Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas) y Collado Villalba (Madrid).
Más premios
Por su parte, el sorteo de Euromillones también ha dejado premio en la provincia pacense. En concreto, un boleto validado en Don Benito, sellado en la Administración de Loterías nº 4, situada en la calle Fuente de los Barros, 45, ha resultado acertante de Segunda Categoría, con cinco números y una estrella, y está premiado con 98.854,13 euros. La combinación ganadora del sorteo de Euromillones de este viernes ha estado formada por los números 5, 14, 35, 31 y 18, con las estrellas 12 y 2. La recaudación ha ascendido a 2.370.942,50 euros.
No ha habido ningún acertante de Primera Categoría, cinco números y dos estrellas. Además del premio para Don Benito, ha habido otro acertante de Segunda Categoría, validado en Oviedo. Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de Euromillones un único acertante de Primera Categoría podría ganar 141 millones de euros.
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