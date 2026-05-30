La Unión Musical MOCA da la bienvenida a Laura, Alba y Eugenia como nuevas integrantes de la banda

Durante el último ensayo del mes de mayo, que se celebró el día 29, en las instalaciones de la Escuela de Música de Cabeza la Vaca, tuvo lugar el tradicional acto de bienvenida a los nuevos integrantes de la Unión Musical MOCA (banda de música Monesterio-Cabeza la Vaca), en esta ocasión, tres niñas, que han cursado estudios de flauta travesera y clarinete en la Escuela Municipal de Música de Monesterio.

Cada temporada, una vez se aproxima el final de curso en las escuelas de música, la dirección y los profesores de cada especialidad, realizan una prueba de acceso entre el alumnado que ha superado con éxito su formación musical y poseen capacidades suficientes para sumarse a la banda adulta. Cabe destacar que las tres nuevas integrantes ya formaban parte de la banda infantil, primer paso para su acceso a la formación musical que agrupa a más de 70 músicos de ambas localidades.

Durante el acto de bienvenida, en presencia de sus compañeras y compañeros de banda, Alba Calderón Quiroga, Laura Pecellín Delgado y Eugenia Pecellín de Castro, recibieron, de manos del director, Antonio Luis Mimbrero, el diploma acreditativo que las convierte en miembros de pleno derecho de la asociación, con todos los derechos y deberes reconocidos.

Felicitación

En un comunicado oficial, tras la celebración, el pasado día 28 de mayo, de la prueba de acceso a la banda de música, el tribunal acordó por unanimidad que, Alba, Laura y Eugenia, tras “superar satisfactoriamente la prueba realizada”, pasen a formar parte, “con pleno derecho” de la Unión Musical MOCA. Tanto la dirección, como la junta directiva de la agrupación musical, así como el resto de músicos integrantes en la banda, trasladaron su “enhorabuena” a las nuevas integrantes, deseándoles “una etapa llena de música, compañerismo y grandes experiencias dentro de nuestra banda”.

El tribunal seleccionador estuvo integrado por Antonio Luis Mimbrero Guardado, presidente de la prueba y director de la banda; Alejandro Marín Borrego y Esther Santana Iniesta, en representación del profesorado de la Escuela Municipal de Música y Fernando Pacheco Lobato y José Juan Gallego González, como representantes de los componentes y de la directiva de la banda de música.

Conciertos

Las nuevas integrantes se estrenarán con público en los conciertos estivales que prepara la Unión Musical para el próximo mes de julio. Las fechas serán, el día 4 de julio, en un Encuentro de Bandas que se celebrará en la Plaza de Las Moreras de Monesterio y la actuación musical prevista para el domingo, día 5 de julio, en la Plaza de España de la localidad de Cabeza la Vaca.

Noticias relacionadas

La Unión Musical MOCA surgió como el resultado de la fusión de las bandas de música de Monesterio y Cabeza la Vaca, a través del compromiso y el empeño de los ayuntamientos de ambas localidades, sus escuelas de música y sus juntas directivas. Entre sus últimos espectáculos, destaca el show ‘Los Reyes del Pop’, estrenado la pasada Navidad. En su carácter más solidario, a través de la música como el mejor instrumento de inclusión, educación y transformación comunitaria, sobresale su última actuación en el Centro Penitenciario de Sevilla.