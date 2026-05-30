Los menores que volcaron anoche en Badajoz con un Minits no tenían autorización para conducir el vehículo

Un vehículo de alquiler de la empresa Minits, de tres ruedas y dos plazas, volcó anoche en Badajoz tras estrellarse contra una señal de tráfico en la carretera de Madrid, a la altura del pabellón Nuria Cabanillas. En el vehículo viajaban dos menores, un conductor de 17 años y un pasajero de 16, que no tenían autorización para utilizarlo.

Según fuentes municipales, los dos ocupantes no estaban dados de alta en la aplicación de la empresa, requisito necesario para poder hacer uso de este tipo de vehículos de alquiler.

El accidente se produjo en torno a las 23.30 horas. Por causas que por el momento se desconocen y que están siendo estudiadas por la Policía Local de Badajoz, el vehículo impactó contra una señal de tráfico y acabó volcado en la vía.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos del Ayuntamiento de Badajoz, así como varias dotaciones de la Policía Local, en un amplio dispositivo de emergencia.

Tras el siniestro, los dos menores tuvieron que ser excarcelados por el cuerpo de bomberos para poder salir del vehículo. Uno de ellos presentaba heridas, aunque en principio no parecían revestir gravedad.

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El suceso generó expectación entre los vecinos y conductores que pasaban por la carretera de Madrid, debido al despliegue de bomberos y varios vehículos policiales.