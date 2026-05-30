La XVII Ruta Ciclista Jamón de Monesterio reúne a 250 ciclistas de toda España

La Ruta Cicloturista Jamón de Monesterio se consolida como el primer gran evento de estas características en Extremadura. La organización agotó las inscripciones en una semana. La conjunción jamón-deporte, combina la afición por la bicicleta con el disfrute de un manjar que, en esta ruta, representa el mejor y más nutritivo avituallamiento para los corredores. Todo un acierto organizativo, en la no menos congruente idea de la organización del Día del Jamón de Monesterio que, desde hace casi dos décadas incluye entre sus acciones de promoción pruebas deportivas del más alto nivel bajo el amparo de la marca Jamón de Monesterio.

Después de 17 años, tanto la organización, (club ciclista Corona Chica – Piñón Grande), como el principal patrocinador, (ayuntamiento a través de la marca Jamón de Monesterio), no esconden la satisfacción por el tirón deportivo y turístico que supone la organización de una prueba de estas características en la localidad.

A las 8:30 horas, de este sábado, 30 de mayo, tomaban salida los 250 ciclistas inscritos en la prueba. En esta edición, el corte de cinta estuvo protagonizado por el recuerdo y el homenaje al socio del club, Antonio Villalba Cantillo, fallecido recientemente. Ángeles Calderón Iglesias, viuda del homenajeado, rodeada de familia y amigos, fue la encargada de dar la salida a un evento deportivo cargado de emotividad.

Homenaje

Por megafonía se hizo semblanza: “Hoy vivimos una jornada muy especial. Este año queremos dedicar esta ruta a Antonio Villalba Cantillo. Hay personas que nunca se marchan del todo, porque siguen presentes en cada recuerdo, en cada conversación y también en cada pedalada. Quienes compartieron kilómetros con él, saben bien lo que significaba esta ruta para Antonio. Su pasión por el ciclismo, su manera de vivir este día y el cariño que dejó, hacen que hoy, esté más presente que nunca entre nosotros”.

Entre otros detalles, la bolsa del corredor incluyó un maillot conmemorativo repleto de guiños al socio fallecido, con lo que, el pelotón volvió a sentir la presencia de Antonio. “Cada subida, cada curva y cada kilómetro fue un pedacito de su recuerdo”. El acto finalizó con la entrega de un ramo de flores y un cuadro conmemorativo a la familia de Villalba Cantillo.

La ruta

Con salida desde el Pabellón Ferial, el pelotón recorrió casi un centenar de kilómetros por las localidades de Montemolín, Pallares, Cabeza la Vaca y Calera de León, con parada y avituallamiento en el pico más alto de la provincia. A la sombra del monasterio de Tentudía, dos cortadores profesionales agasajaron a los corredores con un avituallamiento a base de Jamón de Monesterio. Los últimos 4 kilómetros de ascenso a Tentudía volvieron a ser tramo cronometrado, (único trecho competitivo de la prueba). Después de 5 agotadoras horas, tuvo lugar el acto de entrega de premios en el que, como en el almuerzo, tampoco faltó el apetitoso Jamón de Monesterio.

Tanto la alcaldesa, Loli Vargas, como el presidente del club, Florencio Calderón, valoran muy positivamente esta nueva edición, convertida en “una de las más participativas”. La Ruta Cicloturista Jamón de Monesterio ha vuelto a cumplir con sus expectativas. “Un gran impacto económico para el municipio”. Más de 100 familias pernoctaron en Monesterio y la hostelería y los alojamientos experimentaron un aumento considerable en sus negocios.

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En línea de meta, la alcaldesa, expresó su “agradecimiento” por el trabajo desarrollado por el club organizador, “capaces de aunar la promoción del deporte con los espacios naturales y patrimoniales y la gastronomía de Monesterio y Tentudía”. La actividad volvió a contar con el apoyo de la Diputación Provincial de Badajoz y la Federación Extremeña de Ciclismo.