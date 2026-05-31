Extremareggae reúne a más de 3.000 participantes en Puebla de la Calzada

La sexta edición del Extremareggae Music Festival reunió el sábado en Puebla de la Calzada a más de 3.000 personas llegadas de distintos puntos de Extremadura, Madrid, Andalucía, así como de Portugal.

La jornada estuvo marcada por un programa de más de diez horas de música en la que el reggae, la convivencia y la diversidad cultural han sido las protagonistas.

Así, desde el mediodía, el público disfrutó de una programación que fue mucho más allá de los conciertos. La Rastafari Zone abrió sus puertas con los cuentacuentos de Boni Ofogo, el taller de Arcilla Mágica de Arte con Donaire y la presentación Nyahbinghi y charla rastafari, acercando a pequeños y mayores a la riqueza cultural y espiritual de Jamaica.

La actividad continuó durante toda la tarde en la Mystic Area, un espacio dedicado a la memoria del artista jamaicano Likle Mystic y sonorizado por los cacereños Xalama Sound System. Por este escenario pasaron DJ Lion King Wadada Sound, Kano Sunsay & Tcap Selektah y Hermano L & Chronic Sound, convirtiendo el recinto en un punto de encuentro para amantes de la cultura 'sound system'.

Por la noche, tomó protagonismo el escenario principal con las actuaciones de Lady J, Brais Ninguén & Couto 90 y Rubera Roots, que prepararon el terreno para el concierto de Morodo & Jah Nattoh junto a Unity Sound.

El cierre llegó de la mano de SumeRR & Unruly Youth, que pusieron el broche final a más de doce horas de música en directo con una actuación cargada de energía, reivindicación y conexión con el público.

Los conciertos contaron con la portuguesa Sista Joy, reconocida DJ, como maestra de ceremonias.

Además de la programación musical, el festival incluyó un mercado de artesanía, zona gastronómica, actividades familiares y espacios de encuentro.

Programación paralela

Esta edición ha supuesto la consolidación de la programación paralela impulsada por Extremareggae durante las semanas previas, con actividades educativas, proyecciones cinematográficas y la primera colaboración del festival con el Museo Vostell Malpartida.

El director y fundador del festival, Javier Pulpo, ha mostrado su satisfacción por el desarrollo del encuentro y ha destacado la gratuidad el mismo. La organización ha resaltado también el "gran impacto económico" que tiene el encuentro para el territorio, con "lleno absoluto de la zona 'camper, los hoteles sin plazas" en los alrededores y la "gran afluencia de público a los bares y restaurantes de Vegas Bajas.

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Extremareggae está coorganizado por Adecom Lácara, la Diputación de Badajoz, Cemart y la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Extremadura, y está cofinanciado por la Unión Europea, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible y el programa Leader.