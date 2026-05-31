Suceso
Heridas dos personas tras quedarse atrapadas en el incendio de una vivienda en Badajoz
El fuego se originó en la cocina de un piso de una cuarta planta en la calle Lady Smith, en Cerro Gordo
Dos mujeres han resultado heridas leves en el incendio de una vivienda en Cerro Gordo, Badajoz. Según los datos aportados por el Centro de Emergencias 112 de Extremadura, el fuego se originó en la cocina en torno a las 04.00 horas de la madrugada en un piso de una cuarta planta ubicado en la barriada pacense, concretamente en la calle Lady Smith.
Como consecuencia del incendio, ambas personas quedaron atrapadas. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron los bomberos del Ayuntamiento de Badajoz para las labores de extinción del fuego; efectivos de Policía Local y Nacional, así como recursos asistenciales del Servicio Extremeño de Salud, quienes atendieron in situ a las personas afectadas.
Finalmente, las dos mujeres fueron trasladadas al Hospital Perpetuo Socorro de Badajoz, una de ellas por inhalación de monóxido de carbono y otra por crisis de ansiedad, ambas de carácter leve.
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: 'Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas
- La UCO registra la vivienda de los dos hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas
- Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
- La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
- Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz
- Los restos de Francisca Cadenas aparecen en un pequeño hueco tapado con cemento y losetas