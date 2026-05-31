La práctica deportiva transforma la vida de los habitantes de Monesterio

Las altas temperaturas que acompañaron a lo largo de toda la mañana del domingo no fuero impedimento para que más de 300 personas acudieran a la llamada de sus asociaciones y clubes para participar en la séptima edición de la Gala del Deporte de Monesterio, que se celebró este domingo 31 de mayo, en las zonas deportivas de El Tejar, el Estadio Municipal de Fútbol, el Recinto Ferial y el Pabellón Multiusos.

Organizada por el ayuntamiento, bajo la coordinación de la dinamizadora deportiva Esperanza Boza, la jornada contó con la colaboración de una docena de asociaciones, clubes y entidades deportivas, “siempre dispuestas a colaborar”. La actividad física logra transformar la vida de los habitantes de Monesterio. La localidad expresó la alcaldesa, Loli Vargas, en el acto institucional, “puede presumir de poseer un potente tejido asociativo, entre cuyos colectivos destacan los relacionados con todo tipo de deporte”. Como mejor demostración, la celebración de esta gala deportiva en la que participaron vecinos y vecinas con edades comprendidas entre los 8 y los más de 80 años.

Durante la mañana, entre otras modalidades deportivas, se pudo practicar senderismo, ciclismo, baloncesto, fútbol, tenis, pádel, mojón, patinaje o gimnasia de mantenimiento. El verano anticipado que estamos viviendo determinó el adelanto de las actividades al aire libre.

Premios deportivos 2026

Pasadas las 13:30 horas, el escenario del Pabellón Multiusos acogió el acto institucional con el que cada año se rinde homenaje a los mejores deportistas, clubes, equipos y asociaciones deportivas de la localidad. Antes de la entrega de reconocimientos, la organización entregó una placa conmemorativa a los representantes de las distintas asociaciones que colaboraron con esta jornada deportiva.

Beatriz Hermoso, ‘Bea’, volvió a recibir el premio al deporte 2026, por su participación en los Juegos Extremeños del Deporte Especial, JEDES. En esta ocasión el reconocimiento le llega tras conseguir el Oro en la disciplina de gimnasia olímpica.

Sara Ambrona González y Andrés Vasco García, fueron galardonados por su participación en el proyecto ‘Desafío Bandera’ de minibasket, evento deportivo organizado por la Federación Extremeña de Baloncesto enmarcado en el Programa de Detección y Selección de Talentos, para jugadores de hasta 12 años. Ambos jugadores son integrantes de la Asociación de Baloncesto de la localidad.

También, miembros de la ABM, los hermanos, Alberto y Manuel Cabezudo Chavero, recibieron reconocimiento público por su participación en el Campeonato de España de Selecciones Minibasket, celebrado en Cataluña, como integrantes de la Selección Extremeña de Baloncesto.

El último galardón fue para el equipo Cadete Femenino de la ABM, recientemente ganadoras de la Copa Mujerex, promovida por la Federación Extremeña de Baloncesto y el Instituto de la Mujer de Extremadura, diseñada para niñas y adolescentes de entre 13 y 18 años. Finalmente, la alcaldesa tuvo palabras de agradecimiento hacia Esperanza Boza, por su “dedicación y su implicación constante” con el deporte de Monesterio.

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Antes de la clausura de la jornada, la alcaldesa, reiteró “el enorme talento deportivo” de la localidad. Algo que, “no se consigue de la noche a la mañana. Detrás de todos estos logros hay mucho esfuerzo y una constancia increíble”, subrayó Loli Vargas que, estuvo acompañada por la concejala responsable del Área Social, María Fernanda Díaz.