La Urbanización Guadiana de Badajoz se planta tras más de 25 años sin sede vecinal: "No pedimos un privilegio"

Han pasado exactamente 26 años y la Asociación de Vecinos de la Urbanización Guadiana sigue llamando a la misma puerta. La de un local que nunca llega. La entidad ha elevado de nuevo su reclamación al Ayuntamiento de Badajoz y a todos los grupos municipales después de más de dos décadas de peticiones sin respuesta efectiva. La asociación asegura que continúa sin sede propia y que esta carencia obliga a sus miembros a reunirse en bares o domicilios particulares para tratar los asuntos del barrio.

La junta directiva remitió el pasado 9 de abril un comunicado a todos los grupos municipales en el que denunciaba una situación de abandono que, según sostiene, se prolonga desde 1999. En el escrito, la entidad considera "inaceptable" que, después de más de veinticinco años de reclamaciones, siga sin disponer de un espacio municipal para desarrollar su actividad vecinal.

Una petición histórica

La asociación de vecinos sostiene que es la única entidad vecinal del municipio que carece de sede. Su presidente, Joaquín León, explica que la petición se ha repetido durante años "una o dos veces" en cada ejercicio, sin que hasta ahora se haya materializado ninguna cesión: "Nunca lo hemos tenido. El local lo llevamos reivindicando todos los años desde el año 99".

León recuerda que la falta de sede representa una limitación diaria para la actividad de la asociación. "Si nos reunimos, lo hacemos en los bares o en mi casa. Normalmente en los bares", señala. El presidente añade que incluso en etapas anteriores mantuvieron encuentros con responsables políticos en establecimientos hosteleros para trasladarles sus demandas: "Ellos lo saben de sobra", insiste.

El colectivo vecinal asegura que no pide un privilegio, sino una condición básica para poder funcionar con normalidad. En su comunicado, la entidad subraya que reclama "un derecho básico que ya disfrutan el resto de asociaciones vecinales de la ciudad" y advierte de que la falta de este espacio limita su capacidad para fomentar la convivencia, organizar actividades y canalizar las demandas ciudadanas.

El local de Castillo de Zafra

La asociación centra parte de su reclamación en unos locales en bruto situados en la calle Castillo de Zafra, junto a la zona del Viejo Vivero. Según explica León, se trata de espacios construidos por la Inmobiliaria Municipal hace aproximadamente quince años y que permanecen sin uso desde entonces. Para los vecinos, esa ubicación sería adecuada porque se encuentra cerca del centro de la urbanización y permitiría dotar al barrio de una sede estable.

"Los locales están tan escondidos que utilidad comercial no tienen", apunta el presidente vecinal. La asociación asegura que ha planteado esta alternativa por escrito en varias ocasiones y que incluso existió un compromiso verbal del equipo de gobierno para estudiar la cesión de uno de esos espacios.

En el comunicado remitido al ayuntamiento, la junta directiva recuerda que ese compromiso verbal se adquirió hace más de cinco años y que, a día de hoy, no se ha cumplido. Para la entidad, esta falta de avances evidencia "una preocupante falta de voluntad política" para resolver una demanda que considera urgente.

Sin actividades y sin punto de atención

La ausencia de una sede afecta también a la programación de iniciativas vecinales. León recuerda que la asociación llegó a organizar actividades como la Carrera de la Mujer, catas, charlas y viajes, pero sostiene que muchas propuestas se han visto frenadas por no disponer de un espacio propio donde reunirse, atender a los vecinos o preparar la logística.

"A veces la gente viene a hablar con nosotros y la tengo que recibir en mi casa, o la recibe otro compañero en la suya", explica. El presidente señala además que la población de la urbanización ha cambiado con el paso del tiempo y que muchos vecinos que hace dos décadas eran jóvenes ahora buscan también actividades sociales, encuentros y espacios de convivencia.

"Nos guste o no, estamos llegando a una edad. Hay gente que se está jubilando y busca otro tipo de actividades, aunque solamente sea reunirse, hablar de lo que estamos haciendo y tener una vida social", afirma León. A su juicio, esa vida social vecinal resulta muy difícil sin un lugar estable.

La urbanización cuenta actualmente con unos 1.800 habitantes, según la estimación de la asociación, y continúa creciendo con nuevas promociones de viviendas. La junta directiva está formada por unas ocho personas, aunque el grupo más activo es de cuatro o cinco.

"Es una vergüenza"

Uno de los reproches más repetidos por la asociación es la falta de respuesta administrativa. León asegura que el colectivo presenta reivindicaciones, pero no recibe llamadas ni comunicaciones concretas. "Nosotros hacemos reivindicaciones y no nos llaman", resume.

También el vicepresidente de la entidad, Toribio Gragera, critica la situación y señala la existencia de otros inmuebles sin uso. En concreto, menciona un edificio en la avenida de Elvas, esquina con la avenida de Málaga, construido hace tiempo y actualmente sin actividad.

El vicepresidente considera que resulta difícil de justificar que existan espacios públicos vacíos mientras una asociación vecinal consolidada carece de sede. "Las administraciones no le dan ningún uso a algunos locales, a pesar de estar construidos con el dinero de todos. Es una vergüenza", reprocha. Gragera añade que la práctica habitual del ayuntamiento es "no contestar a nada" y recuerda que también han acudido al Defensor del Pueblo, que trasladó el asunto al consistorio.

"Después de 25 años yo creo que nos merecemos por lo menos tener un espacio donde podamos reunirnos los vecinos, aunque solamente sea para hablar de nosotros mismos, de nuestra urbanización, de nuestros problemas, de nuestras dificultades y también de las oportunidades que tenemos", añade el presidente.

Otros problemas del barrio

La reclamación del local se suma a otras demandas vecinales en la Urbanización Guadiana. León menciona problemas de mantenimiento en zonas verdes, falta de riego en el césped y restos de recortes que quedan en las aceras. También denuncia la situación de un solar situado en la calle Castillo Villalba de los Barros, en mitad de la urbanización, que según la asociación acumula pastos de gran altura durante buena parte del año. La asociación advierte de que la acumulación de pastos genera "riesgo de incendio y problemas sanitarios por la presencia de insectos".

Otro de los asuntos que preocupan a los vecinos es la accesibilidad. León señala que en las nuevas urbanizaciones ya se incorporan rebajes en las aceras por exigencia normativa, pero lamenta que en zonas consolidadas de este barrio sigan existiendo barreras para personas mayores, usuarios de sillas de ruedas y familias con carritos de bebé. "Es penoso ver las calles Castillo de Villaba de los Barros y Castillo de Rena. La gente mayor, sus hijos con sus padres en silla de ruedas, tienen que ir por la calzada porque no hay rebaje", denuncia.

La entidad insiste en que los vecinos pagan sus impuestos y reclaman el mismo trato que otros barrios de la ciudad. "No estamos solicitando un privilegio", defienden.

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Este diario ha consultado al Ayuntamiento de Badajoz sobre posibles avances o actuaciones previstas para resolver la situación, aunque por el momento no ha obtenido respuesta.