Caso David Sánchez
La Audiencia de Badajoz considera prescrito uno de los cargos contra David Sánchez y no enjuciará a Gallardo por la contratación de Luis Carrero
El resto de nulidades planteadas por la defensas se han desestimado
David Sánchez no será juzgado por el delito de aceptación de nombramiento ilegal. La Audiencia de Badajoz ha estimado la solicitud que su defensa planteó en el turno de cuestiones previas y considera prescrito este cargo.
El tribunal tampoco enjuiciará a Miguel Ángel Gallardo por la contratación de Luis Carrero, amigo del hermano del presidente y exasesor de Moncloa, al considerar, tal como defendió su abogado, que esta acusación fue "sorpresiva" y ni se le informó ni fue oído en instrucción por este cargo.
El resto de nulidades planteadas por las defensas se han desestimado.
El resto de imputaciones contra David Sánchez y Gallardo, así como el resto de los investigados, se mantienen y el juicio continúa con las declaraciones de los testigos.
El primero, que ya está declarando, es Evaristo Valentí, director del Conservatorio Superior de Música Bonifacio Gil cuando se creó la plaza de coordinador de actividades de los conservatorios, que después se adjudicó al hermano del presidente del Gobierno.
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: 'Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas
- La UCO registra la vivienda de los dos hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas
- Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
- La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
- Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz
- Los restos de Francisca Cadenas aparecen en un pequeño hueco tapado con cemento y losetas