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Caso David Sánchez

El exdirector del conservatorio reafirma que había "rumores" de que David Sánchez se iba a presentar a la plaza convocada por la Diputación de Badajoz

Ha añadido que también le dieron el nombre de otros candidatos, pero que el de David Sánchez fue el que "más me llamó la atención".

Vídeo | El exdirector del conservatorio reafirma que había "rumores" de que David Sánchez se iba a presentar a la plaza convocada por la Diputación de Badajoz

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Audiencia de Badajoz

Belén Castaño Chaparro

Belén Castaño Chaparro

Evaristo Valentí, director del Conservatorio Superior Bonifacio Gil en el momento en que se convocó y adjudicó la plaza de coordinador de los conservatorios que ha sentado en el banquillo de la Audiencia de Badajoz a David Sánchez, a Miguel Ángel Gallardo y a otras 9 personas por el presunto enchufe del primero, ha reafirmado este lunes que había "rumores" de que el hermano del presidente del Gobierno iba a ser uno de los candidatos.

Valentí, quien el día que se publicaron las bases de la convocatoria envió a la directora del conservatorio Juan Vázquez un correo con el enlace y el asunto "hermanísimo", ha explicado que fue ese mismo día o el anterior cuando en una conversación informal "en los pasillos" le comentaron que el hermano del presidente iba a ser uno de los candidatos. Ha añadido que también le dieron el nombre de otros candidatos, pero que el de David Sánchez fue el que "más me llamó la atención".

No obstante, el exdirector del conservatorio ha aclarado que no supo a ciencia cierta que se había presentado al puesto hasta que se publicó oficialmente la lista de aspirantes.

No creía necesaria la creación de ese puesto

Valentí, que se ha ratificado en la declaración que hizo en la fase de instrucción, ha reconocido que no creía necesaria la creación de esa plaza y que así se lo trasladó a Elisa Moriano, entonces directora del Área de Cultura. A preguntas de las acusaciones populares, ha desmentido que, como declaró esta última durante la instrucción, partiera de él la idea de crear la plaza de coordinador de actividades de los conservatorios.

Valentí ha asegurado que David Sánchez cumplía con sus funciones, que se reunía habitualmente con él y que, una vez que se modificó la nomenclatura del puesto a jefe de las Oficinas de Artes Escénicas, siguió vinculado a los conservatorios.

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El exdirector del Bonifacio Gil ha sido el primero de los 15 testigos que están citados hoy en el juicio por el caso David Sánchez. Las declaraciones se están alargando, por lo que variará el calendario previsto.

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