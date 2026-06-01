"Mi hijo se rompió el cúbito y el radio": familias de Badajoz alertan del peligro en la plaza de Los Alféreces

La zona de juegos de la plaza de los Alféreces, en Badajoz, vuelve a estar en el centro de las quejas vecinales. No es la primera vez. Hace años, varias familias ya alertaron de los riesgos de este parque infantil y ahora el malestar regresa por el mismo motivo: consideran que parte de la instalación no es segura para los niños, especialmente para los más pequeños.

El punto que más preocupa es un módulo elevado, con una separación entre apoyos que, según explican los padres, resulta complicada para menores con piernas más cortas. Muchos no llegan con facilidad de un extremo a otro y los adultos aseguran que deben permanecer en alerta constante para evitar que sus hijos pasen por esa zona.

La plaza es, sin embargo, uno de los puntos habituales de encuentro para muchas familias del entorno. Algunos acuden porque viven cerca; otros, porque allí se reúnen los amigos de sus hijos, pero varios padres consultados por este diario reconocen que lo hacen con intranquilidad: "A mí es el parque que menos me gusta. Lo que pasa es que al final vienes donde van los amigos, porque ellos están entretenidos", resume una madre.

Un accidente con fractura

La preocupación aumentó durante el mes de mayo, cuando se produjeron varias caídas de niños en el parque. Una de ellas tuvo consecuencias especialmente graves. Elena López, vecina de Badajoz, relata que su hijo, de 7 años, sufrió un accidente hace aproximadamente un mes al caer desde una de las zonas elevadas de la instalación. "Cayó al vacío y se fracturó el cúbito y el radio con desplazamiento. Durante la caída fue golpeándose en la cabeza y en el hombro hasta impactar contra el suelo", cuenta.

La madre recuerda todavía el impacto de aquel momento. "El grito desgarrador de dolor dejó la plaza completamente en silencio. La imagen de verle la mano colgando es algo que todavía no hemos conseguido procesar", afirma.

Tras la caída, el menor fue trasladado al Hospital Materno Infantil, donde se le realizaron las primeras radiografías. Posteriormente fue derivado al Hospital Universitario de Badajoz, donde los profesionales consiguieron colocar la fractura y escayolarle. La familia quiere destacar el trato recibido durante la asistencia sanitaria: "Le atendieron con enorme cariño y profesionalidad en ese momento tan duro", señala Elena.

El accidente, insiste, ocurrió pese a que la familia estaba pendiente del niño. "Mi marido se encontraba justo debajo de la zona de juego porque conocíamos el peligro que tiene ese parque. Pensábamos que, si ocurría una caída, podría llegar a cogerlo en brazos, pero todo sucedió en cuestión de segundos", explica. Según relata, al ir golpeándose durante la caída y cambiar de trayectoria, el padre no pudo alcanzarlo a tiempo.

Elena López plantea su denuncia para evitar nuevos accidentes. "Nuestro único deseo es que ningún niño vuelva a sufrir un accidente en un parque infantil. Los parques deben ser espacios seguros para jugar. En este caso concreto, creemos que sería importante modificar la instalación o incorporar medidas de seguridad que ayuden a prevenir futuros accidentes", sostiene.

"Se lo tenemos prohibido"

Sara M. R. y Carmen L. M., habituales de la plaza, aseguran que ha habido más casos de niños lesionados. "Sí que es verdad que ha habido varios niños que se han roto alguna parte del cuerpo. Yo creo que han sido brazos", explican.

También recuerdan que antes existía una red en la zona del módulo que ahora genera más preocupación. "Antes había una red que quitaron porque estaba rota. La quitaron y no la han vuelto a poner. Esa red daba cierta tranquilidad porque podía amortiguar las caídas", señalan.

A su juicio, la plaza de los Alféreces dispone de espacio suficiente para mejorar la distribución y crear zonas más adecuadas por edades. "Como madre, a mí me gustaría que estuviese más arreglado, que hubiese cosas para los más chicos, un campo de fútbol en condiciones... La plaza es grande, hay espacio para ello", apunta Carmen.

Por ahora, algunas familias optan por prohibir a sus hijos que suban al módulo. "Todavía no les dejamos, pero son pequeños y de momento nos hacen caso", añade Sara.

Otra vecina, Elena A. M., madre de dos niños de 5 y 3 años, recuerda que hace unos días escuchó que un menor se había hecho daño y asegura que no le extraña. "Lo veo peligroso", afirma. Incluso lo llama "el parque asesino". Ella tiene prohibido a sus hijos que suban por esa parte. "Me hacen caso, pero me da pánico. Yo vengo aquí por obligación, es el que menos me gusta de todos", admite.

Las familias consultadas solo piden una revisión de la seguridad del parque. Solicitan que se analice la altura del módulo, la separación de los apoyos, la ausencia de elementos de protección y la posibilidad de recuperar alguna red o sistema que amortigüe posibles caídas.

Balones, peatones y veladores

Las quejas en la plaza de los Alféreces no se limitan a los columpios. Otro de los problemas señalados por los vecinos es la falta de un espacio específico para jugar al fútbol. Al no existir una zona delimitada, algunos niños juegan con balones en medio de la plaza, entre bancos, zonas de paso y peatones, muchos de ellos personas mayores.

Hace unos quince días, Carmina Durán, vecina de la zona de 55 años, sufrió una caída. Según relata, no estaba junto al grupo de niños, sino en la acera de enfrente, cuando una pelota se cruzó en su camino. "Caí de rodillas, de boca", recuerda.

Después, añade, se acercaron dos niños pequeños a recoger el balón y también acudieron los padres para ayudarla. "Me di un golpe fuerte en la rodilla derecha y en la izquierda. Me enfadé bastante", explica.

"Me he roto el menisco y ahora llevo una escayola desde el pie hasta la ingle" Carmina Durán — Vecina de Los Alféreces.

La lesión fue más seria de lo que parecía inicialmente. "Me rompí el menisco. Ahora mismo estoy con una escayola que me va desde el pie hasta la ingle. Una escayola que voy a tener que llevar durante cuatro o seis semanas, con estos calores, de baja, luego rehabilitación y no sé el tiempo que me tocará", lamenta.

Carmina considera que el uso de balones debería regularse. "Denuncio el tema de las pelotas en la plaza de los Alféreces porque es peligroso, debería vigilarse o hacerse algo", afirma.

Tras la caída, se desplaza en silla de ruedas y asegura que encuentra obstáculos por todas partes. "Ahora no puedo ni pasar por los veladores. No puedo caminar por las terrazas para llegar a mi casa de las mesas que hay en la calle", señala.

Carmina insiste en que entiende la actividad hostelera y la vida en el centro, pero pide control. "Yo entiendo que es un negocio y tienen que vivir. Es muy bonito tener vida en Badajoz y la plataforma única es divina, pero cada uno tiene que cumplir con la ley. Si hay que poner cinco mesas, no hay que poner más", reclama.

Todos coinciden. Los Alféreces es un lugar muy frecuentado y, precisamente por eso, debería ser "más seguro" para niños, familias, mayores y personas con movilidad reducida.

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Este diario ha consultado al Ayuntamiento de Badajoz si contempla alguna actuación en la plaza, pero al cierre de esta edición no había recibido respuesta.