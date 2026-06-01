Juicio en la Audiencia de Badajoz: «El rumor era que David Sánchez optaba a la plaza, no que estuviera dada de antemano»

Con menos expectación mediática y un apretado calendario de testificales, arrancaba este lunes en la Audiencia de Badajoz la segunda sesión del juicio del conocido caso David Sánchez, que ha llevado al banquillo de los acusados al hermano del presidente del Gobierno, al expresidente de la diputación y exsecretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, y otras 9 personas más por el presunto enchufe del primero en un puesto de alta dirección en la institución provincial hace 9 años.

La sesión de la mañana se ha centrado en gran parte en el famoso correo con el asunto "hermanísimo" que se intercambiaron el entonces director del conservatorio Bonifacio Gil, Evaristo Valentí, y la del Juan Vázquez, Yolanda Sánchez, el 19 de mayo de 2017, el mismo día que se publicaron las bases de la plaza que se adjudicó después a David Sánchez, así como en los "rumores" que circulaban dentro y fuera de la diputación sobre este puesto y el hermano del presidente del Gobierno.

David Sánchez minutos antes de acceder este lunes a la Audiencia de Badajoz. / Jesus G. Hinchado

Este correo es una de las patas sobre la que las acusaciones populares apoyan su tesis de que el puesto se creó para adjudicárselo al hermano de Pedro Sánchez y que el proceso selectivo solo se llevó a cabo para dar "apariencia de legalidad" al amaño.

Sin embargo, cuatro de los seis testigos a los que ha dado tiempo a declarar durante la sesión de la mañana, que se ha prolongado hasta bien pasada las tres de la tarde han restado cierta fuerza a esa teoría. "El rumor era que David Sánchez optaba a la plaza, no que estuviera dada de antemano", han coincidido en sus comparecencias ante el tribunal.

Chascarrillo

El primero en testificar ha sido el director del conservatorio en 2017, que fue quien puso en el asunto del correo la palabra "hermanísimo". Valentí ha explicado que fue "ese mismo día o el anterior" cuando alguien -no recuerda quién- le comentó "en los pasillos" del conservatorio que David Sánchez se iba a presentar a la plaza de coordinador de actividades de los conservatorios y que, aunque conocía al 80% de los candidatos, este fue el que "más llamó la atención", motivo por el que puso ese nombre a modo de "chascarrillo" en el email que envió a su homóloga en el Juan Vázquez con el enlace de las bases de la convocatoria. No obstante, ha reiterado que nunca nadie le dijo que el puesto iba a ser para el hermano de Pedro Sánchez y que tampoco le preguntó a nadie si iba a ser así. "Yo solo había oído ese calificativo (por hermanísimo) y que se podía presentar", ha repetido en varias ocasiones.

Yolanda Sánchez ha reconocido que cuando Valentí le envió el correo con el asunto "hermanísimo" no le dio importancia y que se enteró de los "rumores" por él y no antes. "No sé si me dijo que iba a optar o que iba a ser para él", ha dicho. Preguntada por si tenía constancia de que Gallardo quería darle ese puesto ha contestado que no.

Miguel Ángel Gallardo a su llegada a la Audiencia de Badajoz, este lunes. / Jesus G. Hinchado

También ha testificado otra de las exdirectoras del Bonifacio Gil, Rosario Mayoral, que sucedió en el cargo a Valentí y que antes era profesora del conservatorio. Según ha contado, solo escuchó el término "hermanísimo" una vez que a David Sánchez se le había adjudicado la plaza.

Por su parte, Nerses Avakimyam, uno de los aspirantes que optó al puesto de coordinador de actividades de los conservatorios, ha señalado que le comentaron que David Sánchez se iba a presentar a la convocatoria, "pero no que la plaza fuera para él ni que estuviera dada de antemano". Asimismo, como ya declaró en la fase de instrucción, este lunes ha vuelto a negar que observase ninguna irregularidad en el proceso selectivo.

Procedimiento ordinario

José Luis Albarrán, técnico de inspección del área de Recursos Humanos de la diputación, también ha dicho que escuchó conversaciones en las que se hablaba del hermanísimo "como candidato" a la plaza, pero no que fuera para David Sánchez. Preguntado por qué pensaba él al respecto ha respondido: "Mis sensaciones son mías". Albarrán ha defendido que la modificación de la RTP para generar esta plaza -que era "de nueva creación", ha dicho- fue un procedimiento "normal" como cualquier otro y que lo único que llamaba la atención era la persona que se decía que se iba a presentar, pero nada más.

El tribunal: "Ni rumores ni corrillos"

Ante la insistencia de algunos de los abogados tanto de la acusación popular como de las defensas sobre la rumorología alrededor de la plaza o si David Sánchez iba o no a trabajar, el tribunal ha intervenido para dejar clara su postura: "A la sala no le interesan ni los rumores, ni las elucubraciones ni los corrillos", ha dicho su presidente, José Antonio Patrocinio.

Tanto los exdirectores del conservatorio Bonifacio Gil como la directora del Juan Vázquez -que se mantiene en su puesto en la actualidad- han reconocido que no creían que la plaza de coordinador de actividades de los conservatorios fuera una "prioridad" y que, a su juicio, había necesidades más perentorias, como profesores de Piano o un comunity manager para promocionar la ingente cantidad de actos organizados por ambos centros. También, según Valentí y Sánchez, les resultó "anómalo" que se les pidiera que definieran las funciones del puesto, dado que quien las iba a desempeñar sería su superior jerárquico. Finalmente, no fue así porque el organigrama se modificó y el coordinador no figuraba por encima de los directores, sino "a modo de satélite".

Valentí ha asegurado que mostró su "contundente" desacuerdo a la entonces directora del área de Cultura e incluso llegó a plantearse dimitir.

Contacto "periódico"

No obstante, los tres han manifestado que nunca tuvieron la sensación de que David Sánchez se comportara como un jefe con ellos, que mantenían con él un contacto "periódico", en algunos casos más frecuentes que en otros y que hasta que se tomó una excedencia tenía su despacho en una parte de la biblioteca del conservatorio superior, que luego se utilizó como despacho para otra compañera y como 'sala covid' durante la pandemia.

Todos han coincidido en que estaba "bien preparado" para desempeñar el puesto, que cumplió con las funciones que se le habían encomendado y que dirigió cinco orquestas sinfónicas, que si bien se ha criticado por parecer poca actividad, "es una labor muy grande". Asimismo, han señalado que no llegó a desvincularse nunca de los conservatorios cuando pasó a ser jefe de la Oficina de Artes Escénicas y se puso al frente del proyecto 'Ópera Joven', en el que se dio la oportunidad de participar a alumnos, exalumnos y profesores de los dos centros.

"La ayuda de David Sánchez nos vino muy bien", ha mantenido Yolanda Sánchez.

¿De quién partió la propuesta?

En el arranque de esta segunda sesión también se ha tratado de esclarecer con la ayuda de los testigos otra cuestión clave de este procedimiento judicial: de quién partió la idea de crear la plaza de coordinador de los conservatorios. Ha sido en vano, ninguno de ellos ha sabido concretar quién lo propuso. Lo que si ha dicho el exdirector del conservatorio Bonifacio Gil, desmintiendo a Elisa Moriano, directora del área de Cultura en 2017, es que no fue él.

Tampoco ninguno de ellos ha sabido explicar qué era la Oficina de Artes Escénicas, dónde tenía su sede y qué motivo el cambio de denominación de la plaza de David Sánchez.

En último lugar, antes de dar por concluida las testificales de la mañana, ha declarado como testigo-perito José María Cumbres, secretario general de la Diputación de Badajoz hasta 2021, cuando se jubiló. En su comparecencia, ha afirmado que su papel fue puramente "procedimental" y ha recordado, con respecto a la modificación de la RTP para la creación de la plaza de coordinador, que "la única" decisión es la que adopta el pleno y que eso implica a todos los que votaron a favor, pues los actos anteriores son "de trámite".

La creación del puesto fue aprobada por unanimidad por los 27 diputados del PP y del PSOE. "Después de tanta gente molesta no hubo reclamaciones, si las hubiera habido tendría que haberse vuelto a llevar a pleno", ha dicho.

Cuestiones previas

Las declaraciones de los testigos han comenzado una vez que la Sala se ha pronunciado por las cuestiones previas planteadas por las defensas en la primera sesión del juicio, el pasado jueves. La Sala ha admitido dos de ellas, que tuvieron el respaldo de la fiscalía: la prescripción del delito de aceptación de nombramiento ilegal para David Sánchez, el delito más leve que se le atribuye, y la exclusión de Gallardo de cualquier responsabilidad penal en la contratación de Luis Carrero, amigo del músico y exasesor de Moncloa, por tratarse de una "acusación sorpresiva", ya ni se le informó ni fue oído en fase de instrucción en relación con este cargo.

El tribunal también ha admitido nueva prueba documental, entre ellas la homologación del título obtenido por David Sánchez en Rusia y ha desestimado el resto de nulidades planteadas.

A este respecto, el abogado de Manos Limpias, José María Bueno, ha avanzado que recurrirá la anulación de la causa contra Gallardo en relación al contrato de Carrero y ha reconocido que esperaban que la Sala admitiera la prescripción del delito con respecto a David Sánchez. No obstante, ha recordado que "no ha prescrito la decisión de Gallardo de nombrarlo y se les sigue juzgando por ello".

"La verdad se abre camino, porque hay correos donde se decía "hermanísimo" antes de que comenzase el proceso de selección y se publicasen las bases y hermanísimo era nada más que uno: el hermano de Pedro Sánchez Pérez-Castrejón", ha valorado Bueno sobre la primera jornada de testificales.

Este lunes estaban citados a declarar 15 testigos. Las declaraciones se han prolongado -en algunos casos han sido de más de hora y media- y eso ha obligado a retrasar las comparecencias pendientes a la tarde. La sesión estaba prevista de 17.00 a 21.00 horas, pero puede que no dé tiempo a que testifiquen todos.

Todos los investigados y la mayoría de abogados han entrado este lunes por la puerta de atrás de la Audiencia de Badajoz, por la que han salido a comer cerca de las cuatro de la tarde. David Sánchez parece que ha preferido no marcharse y le han llevado comida.

A las puertas del edificio, de nuevo blindado por la Policía Nacional, ha habido menos medios de comunicación y, a diferencia del primer día, un ciudadano -que ha dicho ser un bombero despedido de la diputación- se ha apostado en la zona vallada para el público con una pancarta con el logo del partido Se acabó de la fiesta (Salf) y otra acusando a Gallardo de "corrupto".

Calendario

Este martes están citados otros 15 testigos y al día siguiente, los últimos 12.

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Si se cumple este calendario, los investigados declararán el jueves y viernes y la fiscalía, las siete acusaciones populares y las ocho defensas expondrán sus alegatos finales los días 8 y 9 de junio. Si en esta fecha no se hubiera podido terminar, se hará un parón y las sesiones se retomarán del 15 al 19 de junio como fecha tope para que el juicio quede visto para sentencia.