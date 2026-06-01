Pintadas ofensivas dañan el Atrio de Montijo y la Iglesia de San Pedro Apóstol

El Atrio de Montijo ha amanecido recientemente con señales visibles de vandalismo. Según ha comunicado el ayuntamiento, los daños consisten en pintadas y grafitis ofensivos realizados con pintura en aerosol sobre distintos elementos del espacio público y del entorno de la Iglesia de San Pedro Apóstol.

La zona afectada no es un punto cualquiera del municipio. El entorno de la parroquia forma parte de uno de los espacios urbanos de mayor valor simbólico y patrimonial de Montijo, por lo que el consistorio ha expresado su "especial preocupación" por el impacto de estas acciones tanto en la conservación del lugar como en la imagen del municipio.

Las imágenes recogidas por el Ayuntamiento muestran mensajes ofensivos y expresiones irrespetuosas en paredes y mobiliario urbano. El consistorio sostiene que estos hechos deterioran de forma grave el entorno y obligarán a afrontar trabajos de limpieza y restauración, con el consiguiente coste económico para las arcas públicas.

Detalle de una de las pintadas en el Atrio de Montijo. / EL PERIÓDICO

Condena del ayuntamiento

Desde el Ayuntamiento de Montijo han manifestado su "más absoluta condena" ante unos comportamientos que califican de incívicos y que, según subrayan, "nada tienen que ver con la libertad de expresión ni con el arte urbano".

El gobierno local considera que estas acciones provocan deterioro, malestar vecinal y perjuicio económico para el conjunto de la población. La institución insiste en que el respeto a los espacios comunes debe estar por encima de conductas que dañan bienes compartidos y afectan a la convivencia diaria.

El caso vuelve a poner sobre la mesa una preocupación habitual en muchos municipios extremeños: la dificultad de preservar el patrimonio urbano y los espacios públicos frente a actos vandálicos cuya reparación suele recaer sobre el presupuesto municipal.

Investigación y colaboración vecinal

El ayuntamiento ha pedido la colaboración ciudadana para tratar de identificar al autor o autores de las pintadas. Cualquier información relacionada con estos hechos puede trasladarse a la Policía Local de Montijo o a las autoridades competentes.

Según el consistorio, ya se están realizando las labores de investigación pertinentes para esclarecer lo ocurrido. La llamada municipal se dirige especialmente a vecinos que hayan podido ver movimientos sospechosos en la zona o que puedan aportar datos útiles sobre la autoría de los daños.

Noticias relacionadas

El ayuntamiento ha apelado también a la responsabilidad colectiva para conservar los bienes comunes. "El respeto a los espacios comunes es una responsabilidad colectiva", recuerda la institución, que defiende que la conservación del patrimonio urbano y la convivencia ciudadana deben prevalecer frente a conductas que perjudican la imagen y el bienestar del municipio.