Desmantelan un punto de venta de droga en Higuera de Vargas que operaba desde un negocio de hostelería

La Guardia Civil ha detenido a tres personas, todas vecinas de la localidad pacense de Higuera de Vargas, como presuntas autoras de un delito de tráfico de drogas y pertenencia a una organización delictiva.

La operación, denominada ‘Carbunera’, se inició a principios del verano pasado, cuando los agentes detectaron la existencia de un punto de venta de droga activo en un inmueble del municipio destinado al servicio de hostelería con establecimiento comercial anexo, regentado por un hombre y una mujer —que mantenían una relación sentimental—, donde los consumidores de la zona acudían a comprar las sustancias.

De esta forma, con las gestiones practicadas en el transcurso de esta operación y los dispositivos de servicio establecidos en torno a la pareja, se pudo averiguar que el hombre acudía con mucha frecuencia al domicilio de su madre, donde supuestamente podría almacenar, además de sustancias estupefacientes, tabaco clandestino, que posteriormente trasladaba para vender en su propio negocio.

Pasado miércoles

Finalmente, fue la mañana de este pasado miércoles cuando los agentes interceptaron al hombre en la vía pública, hallándole en el registro de sus vestimentas doce dosis de cocaína preparadas para su venta.

Posteriormente, con la colaboración de distintas unidades de la Comandancia de la Guardia Civil de Badajoz, coordinadas con el Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción de Olivenza, se llevó a cabo el registro de dos domicilios, dos establecimientos públicos y un garaje, donde los agentes intervinieron, además de una pequeña cantidad de cocaína, 72 gramos de hachís, sustancia química para corte, una báscula de precisión, una libreta con anotaciones de ventas relacionadas con el comercio clandestino de la droga, cerca de 100 cartones y 348 cajetillas de tabaco sin timbrar de diferentes marcas, un kilo de picadura y 22.000 tubos de cigarros vacíos. También se encontraron 2.175 euros que, supuestamente, se habrían obtenido del tráfico de sustancias estupefacientes, así como dos vehículos de alta gama.

Con las pruebas incriminatorias se detuvo a los propietarios de los establecimientos comerciales y se investigó a una tercera persona, a los que se les considera presuntos autores de un delito contra la salud pública por traficar con droga y pertenencia a organización delictiva.

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Ahora, la Guardia Civil investiga su supuesta implicación en un delito de blanqueo de capitales. Instruidas las correspondientes diligencias, fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial, que decretó la libertad con cargos de los detenidos.