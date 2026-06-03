250 afortunados podrán disfrutar de la VIII Muestra GastroStar bajo el cielo estrellado de Tentudía

Comienza a perfilarse el programa de lo que será la octava edición de la Muestra GastroStar Tentudía. La exclusividad de una cena-degustación, con los manjares de la tierra, bajo el cielo estrellado de la cima más alta de Tentudía ya tiene fecha. Se celebrará el sábado, 18 de julio. La organización acaba de abrir el plazo para la preinscripción de los 250 afortunados que, como máximo, podrán disfrutar del acontecimiento más destacado con el que la mancomunidad de Tentudía publicita sus excelencias gastronómicas, turísticas y patrimoniales.

El Monasterio de Tentudía volverá a ser el escenario de una actividad rodeada de magia, alrededor de la gastronomía propia de la comarca y la esencia e identidad de la dehesa extremeña. Todo ello, bajo un observatorio privilegiado, a 1.108 metros de altitud, totalmente libre de contaminación lumínica, donde sentirse literalmente envuelto en un manto de estrellas.

“Es cierto que el Monasterio de Tentudía, de noche, bajo las estrellas, es un aliciente y un atractivo maravilloso para nuestros visitantes”, declara la presidenta de la asociación de municipios, Felicidad Hernández. Durante la velada, los asistentes, “podrán disfrutar de la mejor gastronomía comarcal y catar vinos regionales, acompañados de música en directo”. Además, tal y como viene sucediendo desde su primera edición quienes tengan la suerte de ser elegidos para participar de este evento, “serán guiados por expertos para contemplar y descubrir el cielo de Tentudía. Un plan inolvidable”, asegura.

Imagen aérea de la Muestra GastroStar Tentudía / cedida

Preinscripciones

Quienes estén interesados en acudir a la muestra deberán realizar preinscripción previa, en la web, www.gastrostartetudia.com. El coste por comensal será de 50 €. El titular de la reserva, deberá indicar el número de personas que lo acompañarán, (hasta un máximo de 6 comensales), e indicar los datos personales de todas ellas.

La reserva lleva asociado un coste de 20 €, que serán devueltos en el caso de no conseguir entradas. Quienes resulten afortunados en el sorteo que se realice entre todas las personas inscritas, podrán adquirir sus entradas a través del portal web de GastroStar. En caso de renuncia, se habilitará una lista de espera.

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La gente de cualquier rincón de España está muy pendiente de esta cita. “Algunos, incluso han tenido la suerte de poder repetir”, expresa la presidenta de la Mancomunidad. En próximas fechas se irán adelantando menús, denominaciones y actuaciones musicales. “Ahora es el momento de realizar las inscripciones en nuestra web”, concluye Felicidad Hernández. La organización invita a todas aquellas personas que aún no conozcan este evento, caracterizado por su singularidad en el que se fusionan la gastronomía local y el astroturismo, en un enclave único.