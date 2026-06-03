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Caso David Sánchez

Un amigo de David Sánchez y Luis Carrero: "Los hermanitos éramos nosotros tres"

Ha explicado que su amistad con los dos acusados se remonta a hace unos 17 años

Luis Carrero y David Sánchez.

Luis Carrero y David Sánchez. / Jesús G. Hinchado

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Belén Castaño Chaparro

Belén Castaño Chaparro

Badajoz

"Los hermanitos éramos nosotros tres, David, Luis y yo". Es lo que ha dicho este miércoles el empresario Miguel Ayuso, amigo del hermano del presidente del Gobierno y el exasesor de Moncloa, en el juicio que se sigue en la Audiencia de Badajoz por el presunto enchufe de ambos en la Diputación pacense.

Ayuso, que ha comparecido como testigo a propuesta de la defensa de Carrero, ha explicado que su amistad con los dos acusados se remonta a hace unos 17 años y que desde entonces se tratan entre ellos como "hermano", "hermanito", "irmao" e incluso "hermanísimo".

El testigo ha precisado que esta "tontería" comenzó entre él y Carrero por el parecido físico entre ambos y que se extendió después a David Sánchez.

Miguel Ayuso ha contado que comparte con los investigados salidas a la naturaleza y ha reconocido que no solían hablar de trabajo.

También ha declarado la exmujer de Luis Carrero, María Martínez, que ha explicado que conoce a David Sánchez a través de Luis y que ambos se han tratado siempre con mucho afecto, por lo que no le sorprende que se refirieran el uno al otro como hermano.

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También ha contado que su exmarido tiene plaza definitiva en la Escuela Oficial de Idiomas de Mérida y que vio que había salido una plaza en la Diputación de Badajoz a finales de 2023. En este sentido, ha contado que Carrero siempre quiso regresar a Extremadura.

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