La Audiencia de Badajoz confirma que Gallardo abrirá las declaraciones de los investigados en el caso David Sánchez

Antes del inicio de la sesión de este miércoles, el presidente de la Audiencia de Badajoz, José Antonio Patrocinio, ha informado que el expresidente de la diputación y exlíder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, será el primero de los 11 investigados en el caso David Sánchez en prestar declaración mañana.

El segundo, como ya avanzó este diario ayer, será el hermano del presidente del Gobierno.

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El resto de acusados en comparecer ante el tribunal seguirá el siguiente orden: Elisa Moriano, Cristina Núñez, Juana Cintas, Manuel Candalijas, Francisco Martos, Emilia Parejo, Félix González, Ricardo Cabezas y Luis María Carrero.