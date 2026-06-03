Caso David Sánchez
La Audiencia de Badajoz confirma que Gallardo abrirá las declaraciones de los investigados en el caso David Sánchez
El segundo en comparecer ante el tribunal será el hermano del presidente del Gobierno
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Antes del inicio de la sesión de este miércoles, el presidente de la Audiencia de Badajoz, José Antonio Patrocinio, ha informado que el expresidente de la diputación y exlíder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, será el primero de los 11 investigados en el caso David Sánchez en prestar declaración mañana.
El segundo, como ya avanzó este diario ayer, será el hermano del presidente del Gobierno.
El resto de acusados en comparecer ante el tribunal seguirá el siguiente orden: Elisa Moriano, Cristina Núñez, Juana Cintas, Manuel Candalijas, Francisco Martos, Emilia Parejo, Félix González, Ricardo Cabezas y Luis María Carrero.
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: 'Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas
- La UCO registra la vivienda de los dos hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas
- Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
- La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
- Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz
- Los restos de Francisca Cadenas aparecen en un pequeño hueco tapado con cemento y losetas