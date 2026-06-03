Caso Azagra
Un bebé 'se cuela' en la Audiencia de Badajoz durante el juicio de David Sánchez y el magistrado reacciona: "Menos mal que hay una voz inocente"
Un agente de la UCO se disculpa al interrumpir su testimonio el llanto de su bebé, provocando risas y el comentario del juez presidente
Una anécdota ha culminado con la fase testifical del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Badajoz por la presunta contratación irregular de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Durante la última declaración que se tenía prevista en la sala un bebé se 'ha colado' en el juicio con la consiguiente reacción de las personas que se encontraban allí.
Esto ha ocurrido en los últimos minutos de sesión, cuando esta llevaba unos 32 minutos de duración. El menor ha hecho acto de presencia porque el agente de la Unidad Central Operativa (UCO) que testificaba lo hacía por videoconferencia.
Risas en la sala
El último agente de la UCO que estaba citado a declarar en la cuarta sesión del juicio ha contestado a las preguntas de los letrados de manera telemática y mientras que respondía a las acusaciones populares el llanto de un bebé lo ha interrumpido y el magistrado presidente ha dicho: "Menos mal que hay una voz inocente". Los presentes en la sala han reaccionado con risas y el apunte del presidente del tribunal, José Antonio Patrocinio Polo, se ha escuchado en la sala y ha quedado registrado.
En concreto, el agente de la UCO que participó en la intervención de los correos de numerosas cuentas de la Diputación de Badajoz iba a comenzar a responder las preguntas de Alberto Durán, abogado del Partido Popular cuando comenzó el llanto. Instantáneamente, el agente de la Guardia Civil pidió perdón y después se ha escuchado el comentario, "menos mal que hay una voz inocente", que ha despertado risas entre los abogados presentes en la sala.
Justo después Patrocinio Polo ha comentado: "Vamos a ver si su bebé se duerme", tras lo que el testigo ha pedido de nuevo perdón.
Una sesión rápida
La sesión de tarde de la cuarta jornada del juicio por la contratación de David Sánchez ha sido rápida. En total ha tenido 40 minutos de duración la sesión vespertina. En ella han pasado ante el juez siete agentes de la UCO como testigos. Todos han corroborado los informes de la Policía Judicial en los que participaron.
Además, han señalado que todos los datos que extrajeron de las cuentas de correos de diversos trabajadores de la Diputación de Badajoz fueron remitidos a sus superiores que fueron quienes elaboraron los informes que trasladaron a la Autoridad Judicial.
En el primer tramo de la jornada del miércoles la declaración del teniente coronel de la UCO, Antonio Balas, ha señalado al expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, como impulsor de la creación del puesto de trabajo que ocupó David Sánchez.
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