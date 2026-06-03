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Encuentros musicales

La Coral de Mujeres Amadeus recorrerá Badajoz para visibilizar el talento femenino

La iniciativa busca acercar este arte a diferentes localidades

El circuito incluirá un repertorio de canciones variado y sesiones divulgativas

Integrantes de la Coral de Mujeres Amadeus de Fregenal de la Sierra.

Integrantes de la Coral de Mujeres Amadeus de Fregenal de la Sierra.

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Gema Gallardo

Badajoz

Para tratar de darle visibilidad al talento femenino de la provincia, la Diputación de Badajoz ha impulsado un circuito de música coral que pasará por diez localidades. El objetivo es acercar este arte a diferentes municipios para darlo a conocer a la vez que se pone en valor el papel de las mujeres en la sociedad.

Coral de Mujeres Amadeus

Estos conciertos, que tendrán una duración aproximada de una hora, ofrecerán un repertorio de canciones variado de diferentes estilos, épocas e idiomas y contarán con una particularidad: estarán interpretados íntegramente por voces femeninas. En este caso, vendrán de la mano de la Coral de Mujeres Amadeus de Fregenal de la Sierra, con motivo del 30 aniversario de su creación. El conjunto vocal está formado por 11 mujeres -seis de ellas vinculadas a la agrupación desde su creación- y tratarán de combinar estilos como el gregoriano, el polifónico o el folklore, además de dar voz a partituras compuestas desde el siglo XVI. Lourdes Linares, delegada del Área de Igualdad, ha querido subrayar el esfuerzo que habrá supuesto la persistencia de esta agrupación en el tiempo ya que "en 1996 no era tan fácil para las mujeres dedicarse a cantar y conciliar con el resto de las labores”.

El circuito comenzó el pasado 24 de mayo, pero aún quedan por delante nueve citas repartidas por localidades como Arroyo de San Serván, que acogerá a la coral el próximo 13 de junio o Almendral, el 4 de julio. Además del claro componente artístico, las actuaciones incorporarán sesiones divulgativas sobre cómo se va creando el repertorio o los retos que supone mantener una apuesta cultural de estas características.

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Esta iniciativa recorrerá todas las comarcas de la provincia y forma parte de dos ejes estratégicos del Área de Igualdad ('Mujer Rural: reconocimiento y empoderamiento' y 'Una sociedad con valores igualitarios'), centrados en la apuesta por la cultura como herramienta de sensibilización, convivencia y transformación social.

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