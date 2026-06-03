Qué hacer en Los Palomos 2026: rutas, conciertos y actividades en Badajoz

Los Palomos encara sus días grandes de celebración con una programación cargada de actividades. Tras la Carrera por la Diversidad o los juegos y talleres infantiles de Los Palomos Kids, la fiesta más abierta de Badajoz continúa esta semana con conciertos, encuentros culturales, deporte, arte y mucho más. Además, durante estos días sigue activa la X Ruta Gastronómica Los Palomos, que se celebra hasta el sábado 6 de junio en establecimientos hosteleros de Badajoz, una opción para completar el plan antes o después de las actividades principales.

La agenda arranca esta tarde a las 19.30 horas con la presentación de ‘Sobreviviendo en el mundo gay’, de Adrián Chico, en el Espacio Montesinos 22 de Fundación Caja Badajoz, ubicado en la calle Montesinos.

El jueves 4 de junio encontramos tres propuestas. A las 20.00 horas, el Carmen Gastro Bar, situado en la calle San Juan, acogerá la presentación de 'Malospelos', de Dani Broncano. Más tarde, a las 20.30 horas, el bar El Silencio celebrará una cata de vino rosa con sumiller y proyección, con un precio de 32 euros y reserva previa.

La noche se cerrará a las 22.00 horas con el Cine de Verano LGBTI, también en El Silencio, donde se proyectará el corto 'Ciao Bambina', de Afioco Gnecco y Carolina Yuste, una sesión gratuita de Potenza Producciones.

Citas populares y divertidas

El viernes 5 de junio, Los Palomos subirá el ritmo con una de sus citas más populares y divertidas: la carrera de tacones. Tendrá lugar a las 18.30 horas en El Silencio. Después, a las 20.30 horas, la Rucab acogerá el podcast 'Sabor a Queer', con David Velduque e invitados especiales. La jornada seguirá con la Fiesta Las Palomas, a las 22.00 horas en el Carmen Gastrobar, y con la Fiesta Los Palomos con la reconocida artista drag Pakita Spain. Tendrá lugar a las 23.00 horas en Ku Bar, con entrada a 12 euros.

Finalmente, el sábado se presenta, como viene siendo habitual, como el día más esperado de Los Palomos. Además, este año se incluye una novedad: para evitar aglomeraciones, el emblemático Puente de Palmas quedará cerrado al tránsito peatonal a partir de las 17.00 horas, blindando los accesos a los dos grandes focos de la cita: la Alcazaba y Puerta Palmas.

Deporte y activismo para arrancar la mañana

Aunque la música es el motor indiscutible de la jornada, el orgullo se vive desde bien temprano a la orilla del Guadiana y en el centro histórico. El programa arranca a las 10.00 horas en la margen derecha del río con un Torneo de Fútbol Femenino “Pichonas”, un encuentro deportivo sin inscripción previa que fomenta la visibilidad y el compañerismo junto a La Rana Loca.

Poco después, de 10.30 a 12.00 horas, el río cobrará un color especial con la Ruta en Canoa y Paseo en Kayak LGBTI desde el embarcadero (traseras del Gran Hotel Casino de Extremadura), una actividad náutica que requiere reserva.

En el plano cultural, se llevará a cabo un tour por la obra de Antonio Juez, que saldrá desde la Plaza de España y será de 11.00 a 13.00 horas, requiriendo inscripción. Ya por la tarde, justo antes de que la música comience, el Parque de la Alcazaba acogerá de 17.30 a 21.00 horas una carpa destinada a la realización de la Prueba Rápida del VIH, manteniendo el firme espíritu de concienciación y salud pública que abandera el festival.

Los platos fuertes: Merche, Ladilla Rusa y J Kbello en el escenario

A partir de las 17.30 horas, el centro de gravedad de Badajoz se dividirá en dos espectaculares escenarios al aire libre cuyos conciertos se prolongarán hasta la madrugada.

En el Escenario Alcazaba, el encargado de inaugurar las tablas será DJ Tito Deluxe –con dos actuaciones a las 17.30 y a las 19.30 horas-. Además, la carismática Femurosa actuará a las 21.00 horas. Pero el gran reclamo del festival recae en un trío de ases intergeneracional:

● Merche (18.30 horas): La icónica voz del pop español llega a Badajoz en mitad de su gira nacional. La gaditana fusionará sus nuevos lanzamientos con grandes himnos de su trayectoria que forman parte de la banda sonora de España.

● J Kbello (20.00 horas): El artista -que ha tenido paso por el Benidorm Fest- desplegará toda su música urbana en un show hecho para revolucionar al público joven.

● Ladilla Rusa (23.00 horas): El dúo de electropop incendiará la noche con su propuesta desenfadada y sus letras cargadas de crítica social, sirviendo el ambiente perfecto justo antes de La Gran Fantasía Final de la medianoche.

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Por su parte, el Escenario Puerta Palmas apostará por la cultura DJ. Comenzará a las 17.30 horas de la mano de Privan de Camp, seguido por Tokio DJ (19.00 horas). La noche subirá de revoluciones con el esperado set de los pacenses Los Primos DJs a las 21.00 horas, rematando la velada con LaVillana_dj (22.30 horas) y el broche de oro de Valeria Cruz a partir de las 00.30 horas.