"No queremos perder más alumnos y acabar cerrando": nueva llamada de auxilio del instituto San José de Badajoz

El IES San José de Badajoz ha vuelto este miércoles a reclamar soluciones para frenar la pérdida de alumnado en Secundaria. Sindicatos, miembros del equipo directivo y vecinos se han concentrado a las puertas del instituto público, situado en el barrio de El Progreso, para pedir a la Consejería de Educación medidas que eviten que el centro continúe vaciándose.

Este diario ya informó de que el instituto había acudido al Defensor del Pueblo para denunciar su situación y reclamar la intervención de la administración educativa. El centro sostiene que la actual política de escolarización no favorece la llegada de nuevo alumnado y contribuye a mantener una composición muy homogénea, con una presencia elevada de estudiantes en situación de vulnerabilidad.

La concentración ha sido convocada por CCOO, con apoyo también de UGT y CSIF, según ha explicado el jefe de estudios del instituto, Enrique González, que ha señalado que los sindicatos han presentado distintos escritos ante la Consejería de Educación para reclamar medidas contra la segregación escolar que, según denuncian, padece el centro.

Más recursos para el centro

El secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO Extremadura, Tomás Rodríguez, ha defendido que la movilización busca "llamar la atención sobre el abandono" que sufren algunos centros públicos de la región durante el proceso de escolarización.

Rodríguez ha advertido de que el problema no afecta solo al IES San José, sino también a otros centros de Primaria y Secundaria de Extremadura que han registrado caídas importantes en sus matriculaciones. Según el sindicato, esta situación se agrava cuando se permite que alumnado de la misma zona se desplace a otros centros públicos o a la red concertada.

"Creemos que la administración tiene una responsabilidad y tiene que equilibrar las zonas de escolarización", ha afirmado Rodríguez, que ha pedido garantizar "la equidad y la igualdad de oportunidades" de todo el alumnado, con independencia del barrio en el que viva.

El representante sindical ha recordado casos de otros centros extremeños que terminaron cerrando tras años de pérdida de estudiantes, como el colegio Juan XXIII en Mérida o El Cristo en Villanueva de la Serena. "No queremos que esto ocurra ni aquí ni en ningún otro centro público de Extremadura", ha señalado.

Desde CCOO reclaman más recursos, reducción de ratios, refuerzos de personal educativo, medidas de compensación educativa y más apoyo de los equipos de orientación. Rodríguez ha insistido en que la solución no puede limitarse a atender la libre elección de las familias mientras algunos centros quedan sin alumnado. "La administración tiene la obligación de equilibrar las zonas educativas", ha subrayado.

El director del instituto, Ricardo Carrasco, también ha respaldado la concentración. Según ha indicado, la situación que atraviesa la Secundaria del centro es "injusta" y el equipo directivo considera necesario "luchar por ella".

El IES San José cuenta actualmente con 65 alumnos en ESO, aunque dispone de 140 plazas. La dirección recuerda que el instituto llegó a tener tres líneas y que ahora mantiene solo una, que ni siquiera se completa. El centro dispone además de amplias instalaciones, zonas verdes y una oferta de Formación Profesional considerada de referencia, con varias familias profesionales. Entre sus ciclos figuran Imagen Personal, Fabricación Mecánica, Carpintería, Transporte y Mantenimiento de Vehículos, Industria Alimentaria, Salud Ambiental, Seguridad y Medioambiente, Automoción y Administración.

Prejuicios contra el instituto

En los alrededores del instituto, algunos vecinos también han expresado opiniones contrapuestas sobre la imagen del San José. Isabel Romero, antigua alumna del centro, ha reconocido que el instituto tiene muchas posibilidades por su oferta de FP, aunque ha explicado que no matricularía allí a sus hijos por su experiencia personal y por la imagen que, según ella, arrastra el centro.

Otros vecinos, sin embargo, han defendido el trabajo del instituto. Inmaculada Díaz, que regenta una peluquería frente al centro desde hace 18 años, ha asegurado que está "muy contenta" con el IES San José y que no ha tenido "ni un solo problema". Su hijo estudió allí el curso pasado un grado medio de Soldadura y, según ha contado, actualmente trabaja en Burgos, en Talgo, con 20 años. "Tiene un buen sueldo y está encantado", asegura.

"Siempre he dicho que gente mala te la vas a encontrar en cualquier sitio y que la educación está en casa", ha afirmado Díaz, que reprocha a algunas familias que descarten el instituto por prejuicios.

"También ha ocurrido lo contrario: familias que llevaron a sus hijos a otros institutos de la zona han terminado matriculándolos aquí, señal de que los problemas pueden darse en cualquier centro", sostiene.