Recogen firmas para pedir un pediatra en Fregenal de la Sierra

Han perdido la cuenta de las semanas, meses, que llevan sin pediatra en el centro de salud. Un pediatra que no solo atiende a los niños de Fregenal de la Sierra (Badajoz), también de otros cinco pueblos del entorno (Higuera la Real, Segura de León, Bodonal de la Sierra, Cabeza la Vaca y Fuentes de León). Una de las madres afectadas, Laura Meléndez, ha iniciado una recogida de firmas a través de la plataforma change.org y al cierre de esta edición había reunido 393.

Cuenta que la pediatra del centro de salud se dio de baja a finales de 2025 y lograron que la sustituyesen, pero a las dos semanas la primera regresó y poco tiempo después la titular volvió a darse de baja, hasta hoy. Esto ocurrió en marzo. Desde entonces los niños son atendidos por otros médicos del centro de salud, que no son pediatras, con la consiguiente carga de trabajo, aunque valoran su buena voluntad.

Con las urgencias ocurre lo mismo. Para revisiones específicas tienen que trasladarse a Zafra, a más de media hora de camino y hay familias que no tienen medio de transporte. «La falta de pediatra residente en Fregenal de la Sierra no solo afecta a la salud de nuestros hijos, sino que también perturba nuestra vida cotidiana y pone en riesgo su bienestar general», razona la campaña de recogida de firmas.

Ante esta situación, la Consejería de Salud asegura, en respuesta a este diario que, en Fregenal de la Sierra se están realizando consultas pediátricas todos los días de la semana por los médicos del centro. Según ha trasladado el coordinador del centro de salud, la previsión es que «la pediatra titular se reincorpore próximamente al tratarse de una baja de corta duración».

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En este sentido, la consejería quiere trasladar «un mensaje de tranquilidad a las familias: los niños están siendo atendidos, tanto por las mañanas en el centro como por las pediatras que realizan las consultas de tarde en Zafra para reforzar la asistencia». También aduce que el centro de salud de Fregenal cuenta actualmente con un médico de apoyo adicional, por encima de la plantilla habitual. En resumen, «se están garantizando no solo las revisiones del niño sano, sino también la atención completa y las valoraciones clínicas necesarias entre Zafra y Fregenal». Es su respuesta.