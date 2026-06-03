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Conciencia ecológica

Comienza la Semana del Medio Ambiente en Badajoz con ocho talleres educativos

En el Hospital Centro Vivo y el Centro de Capacitación 'La Cocosa'

500 niños de entre 8 y 12 años participan en las actividades

Presentación de la Semana del Medio Ambiente 2026.

Presentación de la Semana del Medio Ambiente 2026.

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Gema Gallardo

Badajoz

La Diputación de Badajoz celebra desde hoy su Semana del Medio Ambiente. Hasta el viernes, 500 alumnos de entre ocho y doce años, podrán participar en actividades que tratarán de fomentar la sostenibilidad urbana y el medio ambiente en el Hospital Centro Vivo de la ciudad y en el Centro de Capacitación 'La Cocosa'. El delegado de Transición Ecológica, Raúl Jareño, ha indicado que esta iniciativa es “una propuesta pensada para que niños y niñas aprendan valores relacionados con el uso responsable de los recursos naturales”.

Talleres

A través del Área de Sostenibilidad Ambiental, Energía y Territorio Verde se desarrolla un programa de ocho talleres repartidos entre ambos espacios. En el Hospital Centro Vivo se llevan a cabo cuatro talleres centrados en sostenibilidad urbana con propuestas como 'Papel semilla: segunda vida', una actividad que pretende enseñar al alumnado a hacer papel reciclado con semillas dentro o 'Upcycling de caucho industrial', un taller de reutilización creativa. Según ha explicado Juan José González, responsable de la empresa encargada del desarrollo de las actividades, toda la programación se desarrollará "utilizando materiales recuperados o reutilizados, promoviendo así la economía circular y el reciclaje".

En el Centro de Capacitación en Sostenibilidad y de Educación Ambiental 'La Cocosa', por su parte, los talleres están más enfocados en la biodiversidad de la dehesa, abordando los valores ambientales de este ecosistema, así como la importancia de su conservación y gestión sostenible. Para abordar esta cuestión se incluyen actividades como 'Pintura con geopigmentos' o 'Simulador de filtración ecológica' que tratará de simular cómo el agua se filtra a través de distintos materiales naturales.

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Asimismo, la institución provincial continuará reforzando la educación ambiental hasta el 21 de junio a través de la exposición “La energía que nos impulsa”, que tratará de acercar al público el papel de las energías renovables, la sensibilización ambiental y la importancia de la participación educativa en este ámbito.

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