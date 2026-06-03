La UCO señala a Gallardo como promotor de la plaza de David Sánchez

Apenas unos segundos después de iniciar su comparecencia en la Audiencia de Badajoz, el teniente coronel de la UCO Antonio Balas, al frente de la investigación que llevó a la intervención de miles de correos en la Diputación por el caso David Sánchez, ha señalado al expresidente de la institución provincial, Miguel Ángel Gallardo, como el promotor de la creación de la plaza de coordinador de actividades de los conservatorios que se adjudicó al hermano del presidente del Gobierno.

Balas ha asegurado que el análisis de estas comunicaciones evidencia que la creación de este puesto de alta dirección "no nace en el Área de Cultura", ni tampoco de la de Recursos Humanos, sino de otra "superior y con capacidad política".

"El único que hemos visto relacionado de manera íntima es el entonces presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo", ha dicho.

Balas también ha afirmado que el expresidente de la institución provincial fue quien dio "el pistoletazo" para su cobertura. En este sentido, ha recordado que la creación de la plaza se acordó en septiembre de 2016, pero no se publica la convocatoria hasta mayo del año siguiente.

Para la UCO, una de las evidencias relevantes de que este puesto se había creado para una persona predeterminada es el correo que el entonces director del conservatorio superior, Evaristo Valentí, remitió a su homóloga en el profesional, Yolanda Sánchez, el mismo día de la publicación de las bases con el asunto "hermanísimo". "Evaristo no es cualquiera, sabe que con ese simple asunto la otra persona lo va a entender", ha dicho el teniente coronel.

"Él ya sabe que se va a presentar y que se lo van a dar, como pasó", ha añadido.

Además, se ha referido al interés de David Sánchez por alquilar una vivienda en Badajoz para "tres o cuatro meses" justo cuando se estaban valorando los expedientes de los candidatos que optaban a la plaza de coordinador de los conservatorios. "Para nosotros esa seguridad en la redacción" —en referencia al mensaje diciendo que se iba a trabajar en la ciudad— y el hecho material de buscar alojamiento parece también llamativo, ha apuntado el capitán de la UCO que está testificando junto a Balas.

Los investigadores no han concretado la participación que atribuyen a cada uno de los demás investigados en esta causa y se han limitado a decir que "para dar apariencia de legalidad" a todo el proceso se necesitan "diferentes intervinientes", cuya actuación queda reflejada en los correos.

En cuanto al exasesor de Moncloa y amigo de David Sánchez, la UCO cree que ya colaboraba, antes de que saliera a concurso la plaza que después se le adjudicó, con el hermano del presidente del Gobierno "directamente" y con la Diputación "indirectamente".

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En cuanto al puesto para el que se contrató, a la vista de los correos que se intercambiaron Carrero y Sánchez, el primero sabía de antemano que era para él.