Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia de géneroMatías de PaulaHomenaje a RobeEl Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Caso Azagra

Las acusaciones populares piden más años de cárcel para David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo

Reclaman seis años de prisión para el hermano del presidente del Gobierno y cuatro años para el expresidente de la Diputación de Badajoz

Vídeo | "Do tengo nada más que decir", dice David Sánchez tras revisionar sus declaraciones en fase de instrucción

Vídeo | "Do tengo nada más que decir", dice David Sánchez tras revisionar sus declaraciones en fase de instrucción

La Crónica de Badajoz

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Belén Castaño Chaparro

Belén Castaño Chaparro

La vista oral por el denominado caso que afecta a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y al expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha vivido este jueves un giro procesal de relevancia después de que varias acusaciones populares solicitaran un endurecimiento de las penas inicialmente interesadas.

Salvo Manos Limpias, que se ha desmarcado de la iniciativa, las acusaciones populares han reclamado seis años de prisión para David Sánchez y cuatro años para Gallardo. Las partes acusadoras sostienen que no han introducido nuevos hechos en sus escritos de conclusiones provisionales, sino que se han limitado a modificar la calificación jurídica y a agravar las penas solicitadas a partir de los mismos hechos que ya constaban en el procedimiento.

La decisión ha sido recibida con una contundente oposición por parte de las defensas. Los abogados de los acusados han pedido al tribunal que rechace las nuevas conclusiones al considerar que generan una situación de “indefensión” y vulneran derechos fundamentales de sus representados. Según han argumentado, se trata de acusaciones “sorpresivas” que alteran sustancialmente el marco procesal con el que se ha desarrollado la defensa durante la instrucción y las fases previas del procedimiento. Uno de los letrados ha llegado a calificar la situación de “insólita”.

Frente a ello, las acusaciones populares se han mantenido firmes en su posición.

Noticias relacionadas

Calificaciones admitidas

La Sala ha admitido las nuevas calificaciones de las acusaciones populares y ha citado a las partes para el próximo lunes a las 9.30 horas para empezar los informes finales. El presidente señala que no existe modificación "sustancial" de los hechos y que las defensas pueden alegar lo que estimen oportuno en su turno de alegatos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
  2. Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
  3. El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: 'Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas
  4. La UCO registra la vivienda de los dos hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas
  5. Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
  6. La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
  7. Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz
  8. Los restos de Francisca Cadenas aparecen en un pequeño hueco tapado con cemento y losetas

Las acusaciones populares piden más años de cárcel para David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo

Las acusaciones populares piden más años de cárcel para David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo

La Guardia Civil retira una granada de mortero y un centenar de cartuchos en Quintana de la Serena

Cuatro compañías teatrales españolas visitan Guareña en el festival ‘Amaterarte’

Vino rosado, cine, tacones y arte en la agenda de El Silencio para Los Palomos

Familias de Los Colorines en Badajoz protestan por la supresión de una plaza de maestro en Infantil

Familias de Los Colorines en Badajoz protestan por la supresión de una plaza de maestro en Infantil

Una charla sobre atragantamientos en niños levanta gran expectación en la Escuela Infantil de Monesterio

Una charla sobre atragantamientos en niños levanta gran expectación en la Escuela Infantil de Monesterio

Gallardo niega haber promovido la plaza para David Sánchez: "Absolutamente no"

Gallardo niega haber promovido la plaza para David Sánchez: "Absolutamente no"

El Proyecto Escala Tentudía 25 recogerá libros y juguetes usados por toda la comarca con fines solidarios

El Proyecto Escala Tentudía 25 recogerá libros y juguetes usados por toda la comarca con fines solidarios
Tracking Pixel Contents