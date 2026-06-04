Suceso
Detenido en Almendralejo el presunto autor de ocho robos con fuerza en naves y establecimientos
El infractor es un hombre de 33 años que cuenta con antecedentes policiales por hechos similares
Agentes de la Policía Nacional adscritos a la Comisaría de Almendralejo han detenido a un hombre de 33 años como presunto responsable de una serie de robos con fuerza y hurtos cometidos durante las últimas semanas en diferentes naves industriales y establecimientos de la localidad. Al arrestado se le imputan un total de ocho delitos de robo con fuerza y dos delitos de hurto, varios de ellos cometidos durante una misma noche y en zonas muy próximas entre sí.
La investigación fue desarrollada por el Grupo Operativo de Policía Judicial tras detectar un notable incremento de denuncias registradas durante el pasado mes de mayo en la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano. Según las pesquisas, los hechos se concentraban principalmente en calles concretas de la ciudad y en horarios nocturnos, llegando a producirse varios robos consecutivos en una misma zona. El análisis de las imágenes captadas por cámaras de seguridad permitió a los agentes estrechar el cerco sobre el presunto autor hasta lograr su plena identificación.
La detención se llevó a cabo durante la tarde del pasado 2 de junio. El arrestado, que cuenta con antecedentes policiales por hechos similares, fue puesto a disposición de la autoridad judicial una vez finalizadas las diligencias policiales. Tras su comparecencia, la autoridad competente decretó su puesta en libertad, mientras continúan las actuaciones relacionadas con los hechos investigados.
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: 'Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas
- La UCO registra la vivienda de los dos hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas
- Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
- La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
- Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz
- Los restos de Francisca Cadenas aparecen en un pequeño hueco tapado con cemento y losetas