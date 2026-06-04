Familias de Los Colorines en Badajoz protestan por la supresión de una plaza de maestro en Infantil

No van a conformarse y, aunque su capacidad de convocatoria es complicada por el propio entorno en el que se ubica el centro, han empezado las protestas. En el colegio público Santa Engracia de Badajoz, al que acuden los niños del barrio de Los Colorines, están contrariados, tras la decisión de la Consejería de Educación de suprimir una plaza de maestro de la etapa de Educación Infantil. Ahora tienen tres unidades, para los niños de 3, 4 y 5 años. De llevarse a efecto esta decisión el próximo curso, se quedarían solo con dos maestras para esta etapa escolar y tendrían que juntar dos aulas.

Un grupo de padres se ha manifestado este jueves a las puertas del centro, con pancartas, para reclamar a la Junta de Extremadura que rectifique. Lo han hecho a la hora de llevar a los niños a clase.

En nombre de las familias, Joaquín Vega, que es promotor educativo gitano en este colegio, ha leído durante la concentración un manifiesto con el que se ha dirigido a la Inspección de Educación, para pedirle que no suprima ninguna de las tres plazas de Educación Infantil del colegio, como centro de atención educativa preferente, cuyas "necesidades educativas y sociales son mayores que las de otros centros" por lo que "reducir recursos supondría un grave perjuicio para nuestro alumnado".

Así, defienden que lejos de que sobren profesores, este colegio necesita mantener la dotación actual para "garantizar una atención individualizada, atender las matrículas vivas que se incorporan durante el curso y preservar la calidad educativa". En opinión de estas familias "resulta injusto que se recorten recursos precisamente en un centro que requiere más apoyo para a intentar ayudar a la población más vulnerable". Por todo esto, reclaman que se mantengan las tres maestras, "evitando un retroceso que afectaría directamente a la educación de nuestros niños". "No se está pidiendo más personal, sino conservar el mínimo imprescindible", recalcan, porque "no se puede tratar igual a un centro de atención preferente igual que a un ordinario, porque precisamente esta categoría exige las mayores necesidades que nosotros tenemos"

"En contextos como este, quitar un maestro es quitar expectativas de futuro al alumnado"

El origen de esta queja está que han sido pocas las familias que han pedido plaza en este colegio para el próximo curso en el periodo de escolarización. Pero el director del centro, Pablo Sánchez, argumenta que son los mismos que otros años, ya que la dinámica de acceso este colegio es distinta. "Nuestros alumnos se matriculan en septiembre y, durante el curso, nos vienen alumnos portugueses en cualquier época del año, entonces no nos podemos fijar en los que tenemos ahora mismo, pero si perdemos la plaza, ya no la van a poner a lo largo del curso", avisa.

El colegio ha registrado solo 4 solicitudes, pero su director insiste en que en septiembre habrá más. Ocurre todos los cursos, porque hay familias que hasta que no termina el verano no se preocupan de que empieza el colegio. Además de todos los que van llegando a lo largo del año, de familias que en muchas ocasiones tienen muchos niños.

Sánchez alerta de que la decisión de la Consejería de Educación afecta a los niños más pequeños, tratándose en un centro de atención educativa preferente, "en el contexto en el que estamos, social y económicamente desfavorecido" de Los Colorines. Advierte de situaciones concretas que se pueden producir: si se da de baja una maestra se quedarían solo con una para toda la educación Infantil, un periodo que conlleva periodo de adaptación para los niños de 3 años, "que no tienen nada que ver con los de 4 y 5 años". Si ocurre, se tiene que cubrir con alguien de Primaria, que no tiene la especialidad.

Reducir la ratio, no los maestros

El director del Santa Engracia argumenta asimismo que "no tiene sentido" suprimir esta plaza cuando se está intentando reforzar la educación sobre la base, en la etapa de Infantil, tanto en el primer ciclo como en el segundo. "Es el momento no de reducir maestros sino de reducir la ratio por clase". "Ahora que los colegios están perdiendo alumnado por la bajada de la natalidad, es el momento de reducir la ratio, no de reducir los maestros, e incluso hay colegios ordinarios que tienen la ratio más pequeña y mantienen a los profesores, me parece perfecto, pero más razón para un centro de estas carcaracterísticasSu mensaje es claro: "Menos pantallas y más maestros, es lo que necesita la sociedad". Pablo Sánchez recuerda que antes había un maestro para casi treinta niños, "pero los tiempos han cambiado, ni son los niños de antes, ni el mismo respeto, es el momento de apostar por la educación" y precisamente "en contextos como este, quitar un maestro es quitar expectativas de futuro al alumnado". Apunta este director que los resultados de la inversión en educación no son inmediatos, sino a largo plazo y en centros como el Santa Engracia hay que ser especialmente cuidadosos. "Es un flaco favor el que están haciendo a la sociedad".

El colegio ha tenido conocimiento de esta supresión en el proceso de la plantilla funcional. Una vez que se ha notificado oficialmente a los directores, han empezado a moverse. La plaza que se perdería la tiene fija una maestra, que tendía que pedir destino en otro centro. El director cuenta que no quiere irse: "Es una pena para los niños, está trabajando bien, las madres están contentas y no es por ella, sino por los niños, porque sabe lo que va a pasar".