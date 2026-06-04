Salud plateada
Los mayores de Badajoz cumplen 30 años en forma
La Granadilla acoge una multitudinaria celebración por las tres décadas de la Campaña de Atención al Mayor, que organiza el ayuntamiento y que cuenta con más de 2.000 participantes
Las instalaciones deportivas de la Granadilla se han convertido esta tarde de miércoles en una gran fiesta para celebrar los 30 años de la Campaña de Atención al Mayor, que desarrolla el Ayuntamiento de Badajoz y en la que participan más de 2.000 mayores de todos los barrios y poblados. Según el director del Instituto Municipal Servicios Sociales (IMSS), José Antonio Expósito, no hay otra ciudad en la que haya tantos mayores apuntados a actividades de acondicionamiento físico.
Todos con sus camisetas amarillas, han ido llegando al pabellón, muchos de ellos en autobús urbano, en pandilla, otros en coche con sus familiares, que han llenado las gradas y no han dejado de aplaudir. En las primeras filas, los miembros de la corporación municipal, con el alcalde, Ignacio Gragera, y también la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola.
Expósito ha sido el maestro de ceremonias de la celebración, que ha comenzado, como es habitual en las clausuras de esta actividad, con el desfile de los inscritos repartidos por centros de mayores y pabellones, que han llenado la pista, donde han hecho gala de su buena forma con las coreografías dirigidas desde el escenario.
"Lo mejor es la gimnasia y el compañerismo, y que lo pasamos muy bien".
Dolores Cordero, Carmen Marín y Pepi han llegado juntas a La Granadilla. Carmen y Pepi son primas y Josefa es vecina de Cheles, aunque todas viven en Badajoz. Dolores no se acuerda de los años que lleva en las clases de gimnasia. "Muchos, muchos años". La hace en el pabellón Juancho Pérez y dice que se siente muy bien. "Estoy ágil". A sus 73 años, no está nada mal. Tampoco Carmen con 74 y Pepi con 73. Ellas van al Hernán Cortés. Para Carmen, lo mejor de esta actividad es "la gimnasia y el compañerismo, y que lo pasamos muy bien". Dice que ha faltado pocas veces a clase. "Sólo si tengo que ir a médicos o por causa mayor". Llevan preparando varias semanas la clausura y estaban listas para bailar lo que les pusieran. "Nos adaptamos a todo".
Muchas mujeres y pocos hombres. Entre esos pocos estaba Agustín, que lleva 3 años en este programa. Se apuntó "porque no tenía otra cosa mejor que hacer" y ahí sigue. "Porque me va bien". Asegura que se encuentra en forma y además ha conocido a mucha gente.
Josefa tiene 77 años y lleva 10 en el programa. "Nos lo pasamos muy bien", es su principal motivo para continuar, aunque ha habido temporadas en las que no ha podido asistir. "He tenido dos nietas pequeñas y cuando eran bebés las cuidaba". Las obligaciones de las abuelas. Dos días a la semana, cada mañana, a las 10.45 tiene sus clases de gimnasia. "Lo mejor es la amistad y que te mueves".
Mercedes solo lleva un año. Se apuntó "porque quería hacer gimnasia y me viene muy bien, se nota". Asegura que nunca le da perece. Para ella, lo mejor es "que pasamos un buen rato". Se apuntó "porque me jubilé y dije, algo tengo que hacer". Ambas viven en Villafranco. También en esta pedanía son la mayoría mujeres. "Tenemos hombres, pero no han venido". ¿Cuál es el motivo? "Porque son muy vergonzosos". Ellos se lo han perdido. Como broche de oro, ha actuado Furriones.
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