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La Guardia Civil retira una granada de mortero y un centenar de cartuchos en Quintana de la Serena

Los especialistas confirmaron que el artefacto se encontraba desactivado al carecer de espoleta y carga explosiva

El Cuerpo de Seguridad ha avisado de que este tipo de arsenales pueden conservar su capacidad detonante

Arsenal balístico hallado en un garaje en Quintana de la Serena.

Arsenal balístico hallado en un garaje en Quintana de la Serena.

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La Crónica de Badajoz

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Badajoz

La Guardia Civil retiró este miércoles un artefacto histórico y arsenal de munición en el interior de un garaje de un domicilio de la localidad pacense de Quintana de la Serena. Tras el análisis del material balístico en el lugar de los hechos, los especialistas confirmaron que el arsenal estaba compuesto por una granada de mortero Valero de 50 mm -pieza histórica de la contienda civil española- que se encontraba desactivada al carecer de espoleta y carga explosiva, además de un centenar de cartuchería de diferente calibre.

El aviso de servicio se activó tras recibir una alerta esa misma mañana de una mujer que realizaba labores de limpieza en ese mismo espacio de la vivienda. De inmediato, se puso en marcha el protocolo de seguridad y se solicitó la presencia de la unidad especializada, cuyos efectivos se personaron en el lugar para iniciar las labores de catalogación, calibración y estudio técnico de los objetos.

Una vez identificado y clasificado el material, adoptando de forma estricta las oportunas medidas de prevención y seguridad para evitar cualquier tipo de riesgo para los moradores y el vecindario, los técnicos procedieron a la recogida y retirada total de la munición.

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La Guardia Civil ha informado de que este tipo de artefactos, pese al tiempo transcurrido y aunque presenten aspectos inofensivos, "pueden mantener sus propiedades explosivas intactas y que cualquier manipulación indebida puede activar su carga."

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