Encuentro deportivo
Alburquerque acogerá las canteras del Real Madrid y del Sporting de Portugal
El Torneo Internacional de Fútbol Base (TIFA) tendrá lugar en El Campo Municipal de Deportes el 6 de junio
Las entradas tendrán un precio de tres euros para adultos y un euro para menores de 14 años
Gema Gallardo
Alburquerque acogerá su ya consolidado Torneo Internacional de Fútbol Base (TIFA) el sábado 6 de junio en el Campo Municipal de Deportes Juan José Marmelo. Este campeonato, que celebra su edición número 28, está organizado por la Asociación Deportiva Encina Blanca, con la colaboración del Patronato Municipal de Deportes y del Ayuntamiento de Alburquerque, y con el apoyo de la Diputación de Badajoz, nació con el objetivo de ofrecer a los jóvenes futbolistas una experiencia deportiva de primer nivel a la vez que se fomentan valores propios del deporte base.
El torneo volverá a reunir a algunos de los mejores equipos de cantera de Extremadura junto a clubes de primer nivel de España y Portugal ofreciendo a los participantes una experiencia deportiva y personal de gran valor. Este año, destaca la presencia de dos de las canteras más importantes de la Península, como son la del Real Madrid y la del Sporting de Portugal. El alcalde de la localidad, Manuel Gutiérrez, ha destacado la “repercusión que da al municipio esta participación" y la proyección de la imagen de la localidad que contribuirá a atraer turismo y dinamizar la economía.
Primeros partidos
La fase de grupos estará compuesta por dos grupos (A y B), integrados por seis equipos cada uno que se enfrentarán en partidos de 15 minutos cada uno. Los primeros encuentros se disputarán a las 9.00 horas y enfrentarán al Club Polideportivo Alburquerque contra el Club Polideportivo Vedruna y al Club Deportivo Gévora contra el Club Polideportivo Flecha Negra. Entre los equipos participantes también figuran el C. D Badajoz o el C. D Don Benito.
La diputada provincial Paqui Silva ha subrayado que “el deporte es una poderosa herramienta educativa que contribuye a transmitir valores fundamentales como el esfuerzo, el compañerismo, el respeto, la disciplina y la superación personal”, razón por la que este torneo se ha convertido en uno de los mayores encuentros deportivos de fútbol formativo de la región.
Los precios de las entradas tendrán un precio de tres euros para los adultos y de un euro para los menores de 14 años e incluirán también la participación en un sorteo de una pata de jamón.
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