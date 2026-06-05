Documentan nuevos restos humanos en otro tramo de la excavación arqueológica de la avenida de Huelva de Badajoz

La excavación arqueológica de la avenida de Huelva de Badajoz continúa aportando nuevos datos sobre el pasado histórico de la ciudad desde que el pasado mes de marzo aparecieran de forma fortuita restos óseos durante las obras de renovación de la red de saneamiento y abastecimiento de aguas que acomete Aqualia y promueve el Ayuntamiento de Badajoz.

Las últimas novedades se han producido en el sector dos de esta intervención arqueológica, donde los trabajos desarrollados durante los últimos días han permitido documentar nuevos restos humanos. Este hallazgo se suma a los ya localizados en el sector uno y aporta nuevas evidencias sobre la extensión de la antigua maqbara islámica que existió en esta zona de la ciudad.

Nuevos hallazgos

Como ya informó este diario hace una semana, en el sector uno se habían exhumado más de 30 esqueletos. Los trabajos arqueológicos han seguido avanzando desde entonces y continúan ofreciendo resultados relevantes para el conocimiento histórico de este enclave.

Entre el miércoles y este jueves se han documentado varios nuevos enterramientos, dos de ellos localizados en el sector dos de la obra, en las inmediaciones de la Gerencia del Servicio Extremeño de Salud (SES). La aparición de estos restos confirma las hipótesis que los especialistas manejaban sobre la amplitud del cementerio islámico.

Las evidencias localizadas muestran enterramientos en decúbito lateral, una disposición característica de los rituales funerarios islámicos. Este hecho refuerza la teoría de que esta zona también formó parte de la maqbara documentada años atrás durante la construcción del aparcamiento del baluarte de Santiago.

Los arqueólogos ya habían detectado indicios de interés patrimonial en este segundo sector y los hallazgos realizados durante los últimos días permiten confirmar la existencia de enterramientos de hace varios siglos también en este tramo de la avenida de Huelva.

Posibles nuevas estructuras

Además de los restos humanos, los trabajos arqueológicos apuntan a la posible existencia de una estructura en el sector uno. Según ha podido conocer este diario a través de fuentes solventes, esta construcción podría estar localizada en la zona más próxima al cruce de la avenida de Huelva con la calle Antonio Ayuso Casco en donde es visible un empedrado junto a varias tumbas.

Los especialistas trabajan con la hipótesis de que esta estructura pueda pertenecer al mismo contexto cronológico que los enterramientos hallados en la excavación. Asimismo, no se descarta la aparición de nuevos elementos constructivos conforme avance la investigación arqueológica.

Un peón trabaja limpiando en la zona empedrada que ha salido a la luz en la avenida de Huelva de Badajoz. / J. H.

Las labores de documentación sobre esta posible estructura se han intensificado durante los últimos días después de comprobar que no guarda relación con otras construcciones contemporáneas aparecidas en la zona durante los trabajos desarrollados en los últimos meses.

Como ya informó este diario, una antropóloga analiza actualmente los restos humanos extraídos de la excavación. Además, los arqueólogos seleccionarán muestras de varios esqueletos para someterlas a pruebas de carbono 14, un procedimiento que permitirá determinar con precisión científica la cronología de los enterramientos localizados en la avenida de Huelva.

Los nuevos hallazgos continúan ampliando el conocimiento sobre el pasado islámico de Badajoz y consolidan la importancia arqueológica de una intervención que está sacando a la luz información inédita sobre la evolución histórica de este entorno urbano.