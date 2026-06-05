Homenaje
Exposición, libro y fados marcan la conmemoración del Día de Portugal en Olivenza
Se desarrollará el 10 de junio en el Museo Etnográfico Extremeño 'González Santana'
Comenzará a las 20.00 horas con una visita a la exposición de acuarelas 'Chaminés Alandroal'
Olivenza conmemorará el próximo 10 de junio el Día de Portugal, de Camões y de las Comunidades Portuguesas para reivindicar más de cinco siglos de historia compartida de los ocho que suma como municipio, una herencia histórica que continúa presente en su patrimonio, sus tradiciones y su identidad cultural. Lo hará a través de una programación que se desarrollará en el Museo Etnográfico Extremeño 'González Santana' a partir de las 20.00 horas.
La jornada dará comienzo con el acto inaugural y después se procederá a una visita a la exposición de acuarelas 'Chaminés Alandroal', elaborada por el portugués Víctor Rosa. A través de 18 acuarelas, el artista trata de mostrar diferentes tipos de chimeneas que forman parte del urbanismo de Alandroal, una villa de Portugal que en conjunto, en una muestra que recoge uno de los elementos más característicos de la arquitectura popular portuguesa.
Posteriormente, a las 20:45 horas, se presentará el libro 'Sombras na Raia', del escritor Nuno Franco Pires, una obra que profundiza en la realidad cultural y humana de los territorios fronterizos. A través de estas páginas, el autor portugués pretende dar a conocer cuestiones como las tradiciones y las costumbres que han marcado la vida en 'la raya' la frontera que separa España y Portugal.
La jornada concluirá a las 21:15 horas con un concierto de fados, el género musical más representativo del país portugués, a cargo de Leonor Alegria y Duarte Silvério, acompañados por Paulo Cachinho a la guitarra portuguesa y de Joaquim Ferreira a la viola de fado, ofreciendo al público una de las expresiones artísticas más emblemáticas y emotivas de Portugal.
Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Olivenza reafirma su compromiso con la promoción de la cultura portuguesa y con el fortalecimiento de las relaciones transfronterizas.
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