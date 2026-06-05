Un nuevo detenido por su implicación en los ajuste de cuentas entre familias en Badajoz: llevaba una pistola y un chaleco antibalas

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 35 años por su presunta implicación en los últimos tiroteos e incendios intencionados en viviendas que se han sucedido en los últimos meses en Badajoz, detrás de los que, según los investigadores, está el enfrentamiento entre dos familias de la ciudad.

La detención tuvo lugar este pasado lunes y al sospechoso se le intervinieron una pistola y un chaleco antibalas.

Plan "estratégico"

Según han informado fuentes de la comisaría, esta actuación es resultado del plan "estratégico" que la Jefatura Superior de Policía mantiene en marcha para tratar de esclarecer los episodios violentos por ajustes de cuentas, en el que participan agentes de diferentes brigadas. A través de las "numerosas" gestiones y pesquisas que se han seguido, los agentes tuvieron conocimiento de la presunta participación de este hombre en estos hechos, por lo que se estableció un dispositivo para localizarlo.

Cuando lo interceptaron, para lo que la colaboración ciudadana fue "clave", fue cacheado y se le incautaron el arma de fuego y un chaleco antibalas de color negro, por lo que fue detenido de inmediato como presunto autor de un delito de tenencia ilícita de armas.

El varón, con antecedentes, fue puesto a disposición de la autoridad judicial, quien decretó su puesta en libertad con cargos.

La Policía Nacional ha confirmado que este plan estratégico continuará hasta que se esclarezcan por completo todos estos episodios de violencia.

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Las actuaciones se mantienen secretas por orden del juez.